Ekspert kalder Esben Lundes ulvehegn urealistisk »Så skal vi skære hele Nordvestjylland af« Miljøministerens tanker om at omkranse ulveområderne i Jylland er ikke realistiske, vurderer Zoologisk Haves ansvarlige for indhegninger.

ULVENE I DANMARK Ulvene indvandrede fra Tyskland til Danmark i 2012. Her har de bredt sig mod vest efter Murens fald. Der er registreret dna fra syv ulve i Jylland: Fem hanner, en hun og en, hvis køn forskerne ikke har kunnet fastslå. Der er også fotograferet et kobbel på otte hvalpe. Kilde: Københavns Universitet.

Det er et »kækt« forslag.

Det mener kurator Flemming Nielsen fra Zoologisk Have i København om det forslag, miljøminister Esben Lunde Larsen (V) er kommet med. Ministeren har offentligt spekuleret i, at ulvene i Danmark måske kan hegnes inde for at komme nogle lokale beboeres bekymring for rovdyrene i møde.

Men det vil stille store krav til indhegningen, konstaterer Nielsen: »Det er noget af en barriere, der skal opbygges. Når vi snakker om at holde dyr inde, har vi erfaringen her i Zoo. Hegnet skal være 2,5-3 meter højt og gå en meter ned i jorden, så de ikke graver sig ud«.

Pladskrævende rovdyr

Det næste er det areal, der i givet fald ville skulle hegnes ind. Skandinaviske ulve har revirer på mellem 259 og 1.676 kvadratkilometer at boltre sig på, afhængig af mængden af tilgængelig føde. Det svarer arealmæssigt rundt regnet til et sted mellem halvdelen af Falster og halvdelen af Fyn.

»Så stort et område har vi ikke fritliggende i Danmark. Så skal vi skære hele Nordvestjylland af«, siger Zoo's kurator.

»Skal de have plads til deres naturlige liv, skal de have et revir. Fodrer vi dem i et mindre område, så kommer der en højere reproduktion. Men man kan ikke have 200 ulve i et område. Og hvad gør vi så?«.

Etableres et hegn, så skal der være låger og porte for dem, der vil ind og ud af området. Færiste på de veje, der krydser hegnet, er ikke nok til at holde ulvene inde.

»Dem kan de sagtens klare«, konstaterer Flemming Nielsen.

Høje krav til ulvehegn

At ulve ikke lige er til at holde bag hegn, viser de hegn, der er rejst for at holde ulvene fra fåreflokke. Dem klarer ulvene alligevel, hvis det er nødvendigt: »Er der nok vildt, så bliver de uden for. Ellers skal de nok komme over til fåreflokken«.

Alternativet er at fodre ulvene bag en indhegning.

»Men så får du tilpassede dyr. Så er det ikke vilde dyr længere«, konstaterer kuratoren.

Der stilles ganske bestemte krav til Københavns Zoologiske Have og de andre dyrehaver, når det gælder indhegningen af rovdyr som ulvene.

Skal de jyske ulve indhegnes, bliver det efter tilsvarende krav, forudser Flemming Nielsen: »Så må de sætte samme krav til det hegn som til dem i de zoologiske haver«.

Han har ikke megen fidus til tankerne om at imødekomme bekymringen for ulvene ved at hegne dem inde.

»Rent praktisk er det meget urealistisk, det her«, finder han.