Venstre: »Der er ikke plads til ulvene i Danmark« Folketinget er splittede om, hvad der skal ske med rovdyret, som er vendt tilbage til den danske natur.

ULVENE I DANMARK Ulvene indvandrede fra Tyskland til Danmark i 2012. Her har de bredt sig mod vest efter Murens fald. Der er registreret dna fra syv ulve i Jylland: Fem hanner, en hun og en, hvis køn forskerne ikke har kunnet fastslå. Der er også fotograferet et kobbel på otte hvalpe. Kilde: Københavns Universitet.

Ulven kom. Hvad gør vi nu?

For nylig åbnede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) op for at se på mulighederne for at hegne ulvene inde. Hvad siger resten af de politiske ordfører for miljø og dyrevelfærd til det?

Christian Rabjerg Madsen, Socialdemokratiet

Skal ulvene hegnes inde?

Socialdemokratiet har foreslået, at man indfanger og indhegner de ulve, der er i Danmark.

Der har været talt meget om at skyde ulven, men det handler vist mere om at vise en hård linje end om at at løse problemet.

Vort forslag om indhegne eller eksportere ulvene til andre lande med større sammenhængende naturområder er langt mere løsningsorienteret i forhold til den utryghed, der er i det vestjyske.

Man kan forestille sig, at vi eksporterer dem til andre lande, hvor de er glade for dem.

En indhegning vil kræve store landområder?

Det er korrekt, hvis man ønsker indhegne bestanden, som den lever i dag. Men i zoologiske haver indhegner man på mindre arealer.

Danmark er er for lille til have ulve, for de skaber utryghed.

Vi må forholde os til, at børn af myndigheder frarådes at ikke bevæge sig ud i skoven og at kondiløbere frarådes at løbe i dem med høretelefoner.

Den utryghed, det skaber, har følger for den måde, vi bruger naturen på. Det vil vi ikke acceptere.

Skal fredningen af ulve opretholdes?

Det er en europæisk fredning. Jeg vil hellere klare det ved at indhegne ulvene eller eksportere dem end ved at skyde ulve. Det er en løsning vi kan sætte i værk med det samme i stedet for at vente på en årelang proces.

Hvad skal vi gøre ved de såkaldte problemulve (der blandt andet mister deres naturlige skyhed over for mennesker)?

Jeg må konstatere, at regeringens løsning ikke har løst utrygheden overhovedet. Utrygheden er stadig fremherskende. Der er stadig angreb på fårehold, køer og kalve. Så det har været en papirtiger.

Vi må nøgternt konstatere, at regeringens løsning ikke har gjort nogen som helst forskel i Vestjylland.

Carsten Bach, Liberal Alliance

Skal ulvene hegnes inde?

Jeg er skeptisk over for forslaget. Jeg forstår godt initiativet, og man skal være åben for at finde en løsning på udfordringen. Men vi må konstatere, at der vil blive ved med at komme ulve til Danmark, og dem vil vi have svært ved at indfange og indhegne.

I forhold til naturen og adgangen til naturen kan jeg være tilbøjelig til at synes, at det er ærgerligt med for meget hegn, som kan ende med at begrænse offentlighedens adgang til naturen.

Skal fredningen af ulve opretholdes?

Jeg ved ikke, hvem der har bragt den vildfarelse ind, at vi bare kan ophæve fredning. fra den ene dag til den ande. Ulven er totalfredet, og det kan Danmark ikke ændre, for det er dikteret af EU.

Hvad skal vi gøre ved de såkaldte problemulve (der blandt andet mister deres naturlige skyhed over for mennesker)?

Jeg tror, man skal være professor i zoologi for at kunne gennemskue, hvad der skal til for at kunne kalde en ulv for en problemulv.

Det et bureaukratisk helvede at skulle igennem dem proces, som ingen - heller ikke vestjyderne - kan være tjent med. Det er jo helt urealistisk og må skrevet på embedsmandskontor. Det betyder, at man reelt ikke har muligheden for at regulere problemulve, og det skal man have.

Derfor foreslår vi afstandsangivelser i stedet for. Dermed definerer vi en ulv som en problemulv, hvis den befinder sig inden for 50 meter af indhegnede dyr, 200 meter af stalde og 300 meter af beboelse.

Folk skal altså have mulighed for i at vurdere i situationen, om de står over for en problemulv.

Christian Poll, Alternativet

Skal ulvene hegnes inde?

Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Det er et dyr, der har brug for et meget stor territorium.

Spørgsmålet er, om vi kan få lov til det i forhold til habitatdirektivet.

Der vil blive ved komme ulve sydfra. Hvad skal man gøre med dem, indfange dem og sætte dem ud i indhegningen.

Det er en utopi at forestille sig

Skal fredningen af ulve opretholdes?

Ja, den skal opretholdes. Vi har længe haft brug for større rovdyr i den danske natur, blandt andet for at holde hjortebestanden nede. Så ulven er kærkommen i den danske natur.

Der er så få ulve lige nu, men bestanden er på vej op. Så der er ingen grund til kigge på en regulering, før bestanden er stabil.

Hvad skal vi gøre ved de såkaldte problemulve (der blandt andet mister deres naturlige skyhed over for mennesker)?

De skal ikke kunne skydes af jægere. Men det ligger i forvaltningsplanen, at hvis en ulv viser unaturlig ulveadfærd, skal den reguleres. Det overvåger Naturstyrelsen allerede. Det er dem, der skal regulere. Det kommer ikke på tale, at jægere skal kunne skyde ulve.

Det er naturligt for en ulv at gå rundt langs bygninger og indhegninger på udkig efter føde. Vi ved, at de flygter, hvis mennesker nærmer sig. Derfor har forslaget fra LA ingen gang på jord. Så ville vi hurtigt få udryddet ulvebestanden.

Erling Bonnesen, Venstre

Skal ulvene hegnes inde?

Det synes jeg bestemt vi skal få undersøgt mulighederne for. Der er ikke plads til i Danmark.

Ulvene er fredet også på europæisk niveau. Det skal vi have lavet om, så vi kan holde antallet helt nede og helst nede på nul. Det vil taget noget tid. I mellemtiden akn vi fint se på, o vi kan hegne den inde. Det er ulven, der skal hegnes inde, ikke os som borgere.

En indhegning vil kræve store landområder?

Hvis der skal til at laves indhegninger med 100 kilometer på hver led, så giver det ingen mening. Så skal det være mindre midlertidige indhegninger indtil vi får ændret reglerne. En fold, der svarer til det halve af Falster, giver ingen mening.

Skal fredningen af ulve opretholdes?