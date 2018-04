»Der bliver skaltet og valtet med mit liv med et pennestrøg« To gange har Faaborg-Midtfyns Kommunes pensionsnævn afvist fageksperters indstilling om at give 41-årige Linda Ryet førtidspension.

FOR ABONNENTER I bunden af 41-årige Linda Ryets have står et vildmarksbad. Et stort, træbeklædt bassin, der opvarmes med brænde og er betalt med forsikringspenge. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind