Sket i ugen: Ulven kommer – plaf den ned!

Sagt i ugen

Tv-vært og foredragsholder Sebastian Klein om farlige dyr, efter at nedskydningen af en hunulv i Ulfborg havde genstartet debatten om ulve i Danmark:

»Chancen for, at man bliver dræbt af en hugorm ude i naturen, er mere end 10 gange højere end chancen for at blive dræbt af en ulv. Og tager man en hveps, er chancen faktisk 100 gange større«.

(TV Midtvest)

Socialdemokratiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, foreslog, at vilde ulve bliver indfanget og indhegnet i reser<DB>vater:

»Danmark er entydigt for lille til et rovdyr som ulven. Vi vil ikke acceptere, at et rovdyr skaber så stor frygt og utryghed for mange mennesker især i det vestlige og sydlige Jylland«

(avisen.dk)

Dansk Folkepartis miljøordfører, Karina Due, støttede ideen om ulvereservater herhjemme eller i udlandet:

»Jeg ved, at man i Frankrig gerne vil have flere ulve, og vi har nogle, de må få«.

(avisen.dk)

Fhv. minister Mimi Jakobsen mente, at konflikten på det offentlige arbejdsmarked handler om noget helt andet end løn, arbejdstid og betalte spisepauser:

»Alt og alle skal måles, gøres op i tal, ansatte skal tjekkes, kontrolleres, evalueres. Der er helt grundlæggende ikke tillid til, at det er gode folk, der bare gerne vil gøre deres arbejde så godt, de kan. Nej, det må vi have dokumenteret!«.

(bt.dk)

Formand Benny Andersen, Socialpædagogerne, fortalte, hvad man laver i Forligsinstitutionen, imens man venter på de egentlige forhandlinger:

»Vi spiller et kortspil, der minder om stratego. Så har vi kilovis af slik og chokolade og müslibarer til de sunde. Kaffen er ikke god, men der er rigeligt af den. Der er rigtig meget ventetid«.

(Politiken)

Seniorforsker Flemming Splidsboel om det amerikansk-britisk-franske missilangreb mod syriske militæranlæg, der kunne sættes i forbindelse med kemiske våben:

»Der er nok ingen tvivl om, at russerne drager et lettelsens suk over, at angrebet trods alt ikke var mere alvorligt«.

(Politiken)

Forretningsudviklingschef Anja Hartung Sfyrla fra Visit Denmark, som vil have dansk hygge optaget på Unescos liste over verdenskulturarv:

»I de seneste år har hygge spredt sig til hele verden. På Amazon er der op mod 1.000 bøger om emnet, og ordet er blevet optaget i Oxford Dictionary. Men hygge har sine rødder i den danske kultur, og det ønsker vi at få anerkendt«.

(Jyllands-Posten)

Syv år efter det sidste attentat indrømmede terrorbevægelsen ETA, at dens kamp for et uafhængigt Baskerland havde været en tragisk fejltagelse og lovede at opløse sig selv:

»Vi vil gerne vise vores respekt over for de døde, de sårede og andre ofre for ETAs aktioner. Vi er virkelig kede af det«.

(b.dk)

