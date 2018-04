Øresundsbroen er lukket på grund af bilbrand Broen til Sverige er spærret, oplyser politiet.

En bil er brudt i brand i tunnelen under Øresund. Hele Øresundsforbindelsen er derfor blevet lukket.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Vi arbejder pt. i Øresundstunnellen med en bilbrand. Forbindelsen er helt lukket.

Bliv venligst holdende, og hold nødsporet fri til redningskøretøjer. Tak. — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 21. april 2018

Bilen er kort efter klokken 10 ved at blive fjernet. Der er ingen tilskadekomne, og forbindelsen forventes ifølge politiet at blive åbnet for trafik inden for kort tid.

I retning mod Sverige ledes trafikken fra ved afkørsel 16 "Lufthavn Ø", oplyser Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Opdateres

Ritzau