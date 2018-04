Forhandlinger om overenskomst sættes igen på pause

Det blev heller ikke natten til søndag, at forhandlerne fra lønmodtagerne og arbejdsgiverne i den offentlige sektor blev enige om en overenskomst.

Klokken lidt i fem forlod først Anders Bondo Christensen, der er chefforhandler for lønmodtagerne på kommunernes område, og derefter Grete Christensen, der er chefforhandler for lønmodtagerne på regionernes område, Forligsinstitutionen.

Sidstnævnte oplyste på vejen ud, at møderne genoptages søndag formiddag klokken ti.

I løbet af natten var chefforhandleren for lønmodtagerne på statens område, Flemming Vinther, taget hjem for at sove.

»Det har ikke været specielt dramatisk. Det har bare været en lang dag, sagde han på vej ud klokken 01.45.

»Der bliver stadig arbejdet. Jeg tror ikke, at der er planer om at sende alle hjem. Der er bare ikke brug for mig, tilføjede han.

Hverken Grete Christensen eller Anders Bondo Christensen havde lyst til at svare på spørgsmål på vej ud.

ritzau