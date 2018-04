Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet 2007-11. Flyttede i 2012 til Grønland med sit nyfødte barn, som hun har med politisk ordfører Nicolai Wammen. Har i dag to børn og er selvstændig i Nuuk.

Valg i Grønland: Min farmor og resten af familien synes, at danskerne har bestemt for meget Den socialdemokratiske ekspolitiker voksede op i skjul for sin grønlandske far. En folketingsrejse til Sydgrønland forandrede hendes liv. Nu bor Julie Rademacher i Nuuk.