Retslægerne advarer: Der er stor risiko for, at ubådskaptajnen vil begå ny kriminalitet

SAGEN KORT Torsdag den 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd »Nautilus«. Den synker, men kaptajnen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet ved Amager Fælleds kyst. Den var forsøgt tynget ned med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 ton. Vis mere

Der er en høj risiko for, at ubådskaptajnen i fremtiden vil begå kriminalitet.

Han har en svær personlighedsmæssig afvigelse og er abnormt selvoptaget. Manden har en påfaldende mangel på følelsesmæssig påvirkning i forhold til sagens alvor. Han har udpræget narcissistiske træk.

Det fremgår af den mentalerklæring, anklager i ubådssagen Jakob Budh-Jepsen har læst op i Københavns Byret i sagen om drabet på den svenske journalist Kim Wall. Ubådskaptajnen fra 'Nautilus' er anklaget for at have slået hende ihjel og parteret liget, som han smed i Køge Bugt under en sejlads i august sidste år.

Men den tiltalte er efter retslægernes vurdering ikke sindssyg. Han var det heller ikke, da forbrydelsen blev begået, fremgår det.

Ifølge mentalerklæringen har den tiltalte en yderst begrænset reflektionsevne. De følelsesmæssige udsving forsvinder hurtigt, når han taler om hændelserne.

Han forsøger at fremstå som intellektuel og ikke mindst ufarlig, finder eksperterne, der har talt med den tiltalte som led i mentalundersøgelsen.

»Samarbejdet er upåklageligt og han gør meget for at fremstå intellektuelt, men den egentlige reflektion må betegnes som overfladisk«, konkluderer de ifølge anklageren, der er gået i gang med sin afsluttende procedure i sagen.