Politikere: »Vi er nødt til at undersøge, om PET har levet op til sandhedspligten« Flere retsordførere kritiserer PET for at vildlede i et svar om arkiv med oplysninger, der skulle være slettet.

Overraskelse, frustration eller komplet tavshed.

Folketingets retsordfører reagerer vidt forskelligt på beskyldningerne om, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) har vildledt offentligheden.

I dagens Politiken kritiserer eksperter PET for at have misinformeret om størrelsen på et arkiv med oplysninger om uskyldige danskere. I loven om PET står, at deskulle være blevet slettet, men i praksis er blevet gemt.

Ifølge et svar fra Rigsarkivet er omfanget af arkivet nemlig væsentligt større, end PET hidtil har givet udtryk for. PET siger, man har overført »en stor del« af oplysningerne til Rigsarkivet til historisk brug. Men i Rigsarkivets svar fremgår det, at PET reelt kun har overført ganske få oplysninger.

Dermed gør PET sig skyldig i at svare »vildledende«, mener eksperter, som kalder det »et problem for borgernes retssikkerhed«.

Slettefristerne er sikringen mod, vi ikke kan glide tilbage til de gamle overvågningssamfund eller politistater Zenia Stampe

Anklagerne bekymrer retsordfører Josephine Fock fra Alternativet.

»Jeg er enormt overrasket og frustreret over de her nye oplysninger. Vi har tydeligvis ikke fået de rigtige informationer fra starten af. Hvis det, Politiken har fundet frem til, er rigtigt, tyder det på, PET decideret har tilbageholdt oplysninger fra offentligheden«, siger Josephine Fock.

Hos Enhedslisten kalder Rosa Lund sagen »langt ude«:

»Vi er nødt til at undersøge om PET har levet op til sandhedspligten. Det kan ikke være rigtigt, at vores efterretningstjeneste for det første ikke overholder slettefristen og lovgivningen, og for det andet ikke oplyser om det, de skal«, skriver Lund i en mail.

Justitsministeren er indkaldt i samråd om PETs slettefrister 17. maj. Her forventer retsordførerne, at Søren Pape Poulsen (K), der selv er under anklage for at have brudt ministeransvarlighedsloven ved at fejlinformere om PETs slettefrister, svarer fyldestgørende.

»Det kan ikke nytte noget, vi har en statslig institution som PET, som tilbageholder oplysninger om deres arbejde. hvilket alt tyder på, de har her«, siger Josephine Fock og fortsætter:

»Det her må ministeren svare på til samrådet. Og vil han ikke det, må han levere en redegørelse. Vi skal fuldstændig til bunds i, hvordan PET opbevarer folks oplysninger, om slettefristerne og muligheden for at blive slettet et hundrede procent fra deres arkiv«.

Hvad er en stor del?

Fordi PET skal forhindre forbrydelser, før de sker, indsamler tjenesten oplysninger om en lang række danskere. De fleste af dem viser sig senere at være uskyldige og ufarlige.

For at beskytte borgernes retssikkerhed skal oplysningerne slettes efter 15 år, men i praksis skal størstedelen overføres til Rigsarkivet, hvor historikere om 80 år kan få adgang til dem.

Med de nye oplysninger fra Rigsarkivet lader det til, at PET næsten intet overfører til Rigsarkivet. I stedet gemmer PET oplysningerne i et særskilt arkiv, hvor PET-agenter fortsat kan tilgå oplysningerne, der i PET-lovens forstand skulle være slettet.

Retsordfører Zenia Stampe (R) kritiserer ordningen for at give PET en »kattelem« til at læse oplysninger, der kun gemmes til historisk brug.