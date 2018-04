Anklager i ubådssag: »Vi er oppe i de allerværste forbrydelser«

SAGEN KORT Torsdag den 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd »Nautilus«. Den synker, men kaptajnen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet ved Amager Fælleds kyst. Den var forsøgt tynget ned med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 ton. Vis mere

»Vi er oppe i det allerværste, for der er tale om et forberedt og seksuelt motiveret drab. Og så er der en lang række skærpende omstændigheder«, mener anklageren i ubådssagen Jakob Buch-Jepsen.

Han er i gang med sin afsluttende procedure i sagen mod den drabstiltalte ubådsbygger, som er tiltalt for at have seksuelt mishandlet den svenske journalist Kim Wall om bord på sin ubåd i august sidste år.

»Det skal straffes hårdere at begå en seksualforbrydelse mod en tilfældig person, som man ikke har kendskab til. Her er der tale om en journalist, som er på arbejde for at foretage det her interview med manden«, siger anklageren.

Og skulle retten mene, at der ikke er grund til at idømme en tidsubestemt livstidsstraf, så vil anklagemyndigheden bede om en forvaringsdom. Anklageren peger på, at forvaring skal vælges, når betingelserne er opfyldt.

Drab på betjent gav forvaring

Det synspunkt har Østre Landsret tiltrådt i år, da den idømt en yngre mand forvaring for skuddrab på en betjent ved politistationen i Albertslund.

»Det tiltrædes herved, at alternativet til 16 års livstidsfængsel vil være forvaring. Men fordi der var anbefaling om forvaring, så fik den tiltalte forvaring«, fremhæver Jakob Buch-Jepsen.

I Albertslund-sagen er det en strafskærpende omstændighed, at der er tale om en betjent på arbejde, men der var, ifølge anklageren, ikke de samme omstændigheder i den sag, som der ser ud til at være i ubådssagen. Der var ikke tale om, at betjenten blev parteret og udsat for de pinsler, som gør sig gældende i sagen om Kim Wall.

Anklageren henviser også til retslægerådets udtalelser i sagen på baggrund af mentalerklæringen. Retslægerådet mener, at hvis den tiltale bliver straffet ifølge punkterne i anklageskriftet, så anses tiltale for at være farlig for andres liv, legeme og sundhed.

Den tiltalte er »farlig«

Mentalerklæringen vurderer, at der er risiko for, at han vil begå lignende kriminalitet igen

»Han er farlig for samfundet. Han ligger inde i kerne af området, og vi kan næsten ikke stå med en mere uhyggelig og skærpende mentalerklæring«, siger Jakob Buch-Jepsen.

Tiltale er ikke tidligere straffet og har derfor ikke nogen relevant fortid, som gør det oplagt at anvende bestemmelserne om forvaring.

»Men det er ikke udelukkende den kriminelle fortid, som betyder noget«, siger anklageren.

»Hans tanker i barndommen om børneporno, hans årelange interesse for halsoverskæringsfilm og mentalerklæringen om, at han er polymorf og pervers, så er der risiko for gentagelse. Det er stærke lægelige vurderinger, som vi ikke bør overhøre. Retslægerådet er er eksperter i sager af den her type, så det er min klare opfattelse, at de råd skal følges, hvis der ikke skal idømmes livsvarigt«, finder anklageren.

»Høje domsmandsret, denne sag er helt unik, og derfor bør der ikke være nogen rysten på hånden. Kriminaliteten kan næsten ikke blive mere alvorlig. Der skal være tale om alvorlig voldsforbrydelse, dernæst oplysninger om hans person, så han må antage at være nærliggende og væsentlig fare for andre«, siger han.

Anklageren mener, at de krav, som skal være til stede for at dømme en tidsubestemt livstidsstraf, er til stede.