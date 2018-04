I dag er der valg i Grønland: »Det er gået op for befolkningen, at selvstændigheden ikke kommer ved et fingerknips« I Grønlands er kun de færreste uenige i, at det politiske endemål er løsrivelse. Men valgkampen har fået de store partier til at advare mod at se selvstændighed som et quickfix.

