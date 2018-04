Ny politisk pagt skal skabe flere digitale unge

FOR ABONNENTER

Når regeringen i dag klokken 10.30 på Experimentarium i Hellerup lancerer den længe ventede Teknologipagt, vil både undervisningsminister Merete Riisager (LA) og uddannelsesminister Søren Pind (V) stå bag mikrofonerne. For selv om Teknologipagten kommer til at ligge i Erhvervsministeriets regi og dermed får erhvervsminister Brian Mikkelsen som politisk kaptajn, bliver det helt afgørende for pagtens gennemslagskraft, at den får Uddannelsesdanmark med om bord.