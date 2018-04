Et ryk frem og to tilbage: Trivial Pursuit er også en del af maratonforhandlinger

Et ryk frem og to tilbage:

Selv om overenskomstforhandlingerne i øjeblikket virker nervepirrende, går de fleste timer i Forligsinstitutionen langt fra med sindsoprivende aktiviteter. Det fortæller to forhandlere, der tidligere har brugt meget tid på Sankt Annæ Plads.

»Ind imellem forhandlingerne sidder man og skriver og laver nye beregninger, men mest af alt venter man. Man venter, og man venter, og man venter«, siger Tine Aurvig-Huggenberger, der var næstformand i LO i årene 1966-2007.

Hun er nu direktør i brancheforeningen Kreativitet og Kommunikation.

Den ventetid kan man lige så godt bruge til noget hyggeligt.

»Jeg har faktisk siddet og spillet Trivial Pursuit i Forligsinstitutionen«, siger Tine Aurvig-Huggenberger, der på et tidspunkt opholdt sig i lokalerne 14 dage i streg.

Andre gange læste hun i en bog eller snakkede med sine medforhandlere, fortæller hun.

Finn Larsen er tidligere sekretariatschef i LO og har været med til adskillige forhandlinger i Forligsinstitutionen mellem 1994 og 2004. Han erindrer også, at spil var et effektivt tidsfordriv.

»Der var nogle, der spillede Bezzerwizzer, og nogle der spillede kort. Jeg husker, at flere tilbage i tiden havde en form for fast rutine, hvor de spillede kort om fem-ører«, siger han.

Ventetiden er opslidende

Men selv de bedste forhandlere har også brug for et hvil fra forhandlinger og kortturneringer.

Tine Aurvig-Huggenberger har flere gange sovet på en sofa eller hvilet sig op ad en væg. En stol kan også bruges til at blunde i, siger Finn Larsen.

»Men det kan være svært, for man har ofte et meget højt adrenalinniveau, når man forhandler. Jeg var ikke specielt god til at hvile mig«, siger han.

Tre-fire dage i træk har den tidligere sekretariatschef engang været i Forligsen.

»Men jeg har haft kollegaer i LO, som har siddet dernede det meste af en måned. Det er opslidende«, siger han, og fortsætter:

»Ventetiden spiller en rolle, og forligsinstitutionen kan spille på det. For parterne er usikre på om han/hun vil præsentere noget, og de kan mærke en konflikt nærme sig«.