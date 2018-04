Socialistiske aktivister tager skylden for hestemøg ved styrelse

Socialistisk Ungdomsfront Nørrebro tager ansvaret for den aktion mandag, hvor store mængder hestepærer blev smidt foran Moderniseringsstyrelsen. Det oplyser SUF Nørrebro i en pressemeddelelse.

Mandag morgen var der lagt en stor mængde hestepærer foran Moderniseringsstyrelsen, der er styrelsen bag de statslige forhandlere ved de nuværende overenskomstforhandlinger.

»Vi ønskede at aflevere alt det lort, som Sophie Løhde (innovationsminister og forhandler for staten, red.) og resten af Moderniseringsstyrelsen har fyldt de offentligt ansatte med«.

»Derfor valgte vi at dumpe en stor mængde lort på moderniseringsstyrelsens dørtrin«.

»Sophie Løhde og resten af moderniseringsstyrelsen skider på de offentligt ansatte og påstår, at de offentligt ansatte har en lønfest, mens de selv rager millioner af kroner til egen lomme hvert år«, skiver SUF Nørrebro i pressemeddelelsen.

Pubertært niveau

De offentligt ansatte og de offentlige arbejdsgivere fra staten, regioner og kommuner forhandler i disse dage overenskomst i en langtrukken proces, der er endt med maratonforhandlinger i Forligsinstitutionen.

»Det er selvfølgelig ikke lige en stor bunke tørre hestepærer foran indgangen til sin arbejdsplads, man ønsker at møde ind til mandag morgen - det siger sig selv«, skrev direktør for styrelsen Poul Taankvist til netmediet avisen.dk mandag.

»Men når det så er sagt, så må vi også trække lidt på smilebåndet over, at nogen vælger at bringe debatten om vores rolle i overenskomstforhandlingerne ned på et så pubertært niveau«.

Moderniseringsstyrelsen med innovationsminister Sophie Løhde (V) i spidsen er fokuspunkt for mange af de offentligt ansattes frustrationer under forhandlingerne.

Det var også Sophie Løhde, der præsenterede den omfattende lockout, der var det offentliges svar på fagbevægelsens strejkevarsel tidligere under forhandlingerne.

Socialistisk Ungdomsfront er en venstreorienteret ungdomsbevægelse. SUF Nørrebro er en lokalafdeling under denne.

SUF blev allerede nævnt som mulig bagmand mandag, da en dagsorden til et møde 18. april på Facebook anførte punktet 'sluk elektronik' efterfulgt af punktet 'Lorteaktion'.

I en ny mødeindkaldelse til et møde onsdag er punktet 'Evaluering af Lorteaktion'.

ritzau