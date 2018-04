Lærer foran Forligsen efter LO-forbunds enegang: »Det er en mavepuster«

Det er en regnfuld morgen ved Forligsinstitutionen, hvor luften bogstaveligt talt gået ud af ballonerne, der hænger slapt på deres snore.

»De fleste tænkte jo, at musketereden betød en for alle, alle for en, så et eller andet sted er det da en mavepuster. Jeg tror da, der er meget få, som ikke lige skal trække vejret«, siger læreren Johan Elkjær, der er en af de få demonstranter, der har samlet sig under en kaffevogns halvtag på Sankt Annæ Plads.

I nat meddelte FOA's formand Dennis Kristensen, at LO-forbundene FOA, 3F, HK Kommunal, Socialpædagogerne samt Dansk Socialrådgiverforening havde indgået et forlig med Danske Regioner.

»Med alt respekt har jeg svært ved at se, at den aftale, der er nu, er en løsning for alle« Johan Elkjær, lærer

Den første delaftale er et gennembrud i overenskomstforhandlingerne, men sender også et lyn ned igennem den musketered, mange troede betød, at forbundene ville stå sammen til det sidste.

»Med alt respekt har jeg svært ved at se, at den aftale, der er nu, er en løsning for alle. Jeg er spændt på, hvad der flyder ud over os andre, for jeg føler ikke, jeg er tættere på en arbejdstidsaftale, end jeg var i går. Måske tværtimod. Men lad os nu se, hvad Dennis siger«, siger Johan Elkjær.

Det afgørende er nu, om fagbevægelsens solidaritet holder på de øvrige områder, forklarer han.

»Det er enormt spændende at se, om Dennis stadigvæk siger, 'jeg indgår ikke en aftale for mine kommunalt ansatte, før lærerne reelt har noget på bordet om deres arbejdstid.' Det skal han måles på, men det skal han fandeme også måles hårdt på«.

Stadig optimisme

I ly for kaffevognen står også specialarbejder i Københavns Kommune og tillidsmand i 3F, Niels Tønning. Selv om han fik et »chok«, da han hørte nyheden om den nye delaftale, tror han på, at den kan sætte skub i forhandlingerne for andre.

Han er overbevist om, at forhandlerne har en plan.

»De har gjort noget, der kan give lys i den anden ende. De andre skal nok komme med, det er små ting, der skiller nu«, siger Niels Tønning.

Djøf'er og dommerfuldmægtig i Københavns Byret Nina Palesa Bonde har også tillid til, at de videre forhandlingerne vil kunne tage afsæt i nattens aftale.

»Jeg ved ikke, om folk havde forestillet sig, at alle ville tage hinanden i hænderne og hoppe på samme tid, mens de annoncerede en løsning« Nina Palesa Bonde, dommerfuldmægtig

»Der er stadig flere dage til 1. maj, og vi har ikke et sammenbrud endnu«, proklamerer hun.

»Jeg ved ikke, om folk havde forestillet sig, at alle ville tage hinanden i hænderne og hoppe på samme tid, mens de annoncerede en løsning«.

Hendes opmuntrende besked er halvt henvendt til Politikens journalist og halvt rettet mod den mindre optimistiske Johan Elkjær.

»Nu skal jeg tilbage til skolen, og der får jeg det spørgsmål 20 gange fra mine kollegaer. Er det slut nu? Hvad med os? Og der kan jeg ikke lige vende mig om og sige, 'Dennis hjælp mig lige'«, siger han.