Her er fire centrale punkter i ubådssagen før domsafsigelsen i dag

To personer sejlede ud i en ubåd. En vendte tilbage. I al sin gribende enkelthed er det kernen i ubådssagen, og som sådan blev det præsenteret af anklageren under den afsluttende procedure i byretten i København i mandags.

Omstændigheden giver sagen dens dragende karakter, men betyder også, at offentligheden aldrig får alt at vide om, hvad der skete nede i ubåden.

Det er konstateret, at den svenske journalist Kim Wall blev skændet med stik og snit i underlivet og parteret i seks dele. Ubådsbyggeren har erkendt parteringen, og derefter findes kun hans udsagn om, hvad der gik forud.

Den 47-årige tiltalte har senest forklaret, at Kim Wall blev forgiftet af udstødningsgasser, hvorefter han gik i panik og savede hende i stykker. Anklagemyndigheden mener, at der er tale om en planlagt sexforbrydelse, og vil have ham idømt livsvarigt fængsel eller forvaring.

Sagen står og falder med, om retten i dag mener, at ubådsbyggeren slog svenskeren ihjel eller ej, forklarer forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen, som her trækker fire centrale punkter op forud for domsafsigelsen i dag klokken 13.

»Anklageskriftet er rammen for sagen, og han kan dømmes for alt, hvad der står i skriftet. Dommerne vil lægge vægt på de beviser, man har hørt i retten, og ikke andet«, siger forsvareren.

Ulrik Sjølin Pedersen har fulgt sagen tæt, og han repræsenterer selv en række forvaringsdømte. Han er forsvarer for den livstidsdømte rovmorder Seth Sethsen, som sidder fængslet på 33. år, og han var forsvarer for en yngre mand, som skød og dræbte en betjent ved politistationen i Albertslund. Manden blev idømt en forvaringsdom.

Hvad er et bevis?

Når man kun har den tiltaltes ord for, hvad der skete i ubåden, samler interessen sig om tyngden af de beviser, anklagemyndigheden har fremlagt i straffesagen.

»Alt, hvad der har været fremme i retten, kan være et bevis. I Danmark er der ikke nogen begrænsninger på, hvad dommere må lægge vægt på. Bevisbedømmelsen er fri«, siger Ulrik Sjølin Pedersen.

Oplever man eksempelvis den måde, som tiltalte forklarer sig på om hændelserne i ubåden, som utroværdige, kan det tillægges vægt, forklarer advokaten.

Ulrik Sjølin Pedersen er tidligere anklager hos Statsadvokaten, anklager i den særlige enhed Task Force Øst og tidligere ansat i Kriminalforsorgen. Nu driver han sit eget advokatfirma.

De skiftende forklaringer

Ifølge Ulrik Sjølin Pedersen har den tiltaltes skiftende forklaringer udviklet sig til et belastende bevis i sagen.

»Man har ret til at skifte forklaring. Men det kan blive meget belastende, når tiltalte, efter at forklaringen om, at hun var sat i land på Refshaleøen, er afvist, så forklarer, at hun har fået en jernluge i hovedet. Man finder kraniet uden en skade, som matcher en 70 kilo tung luge, og så ændrer han igen sin forklaring. Det er meget belastende«, siger han.

»Hovedet er et meget stort problem i sagen. Også at han går ned med en sav til ubåden. Det kan være bevis for, at der er tale om en planlagt handling«.

Tiltaltes forklaring om, hvordan kvindens trusser og strømpebukser gled af, da han forsøgte at hale hende op af ubåden, virker ikke troværdig. Sænkningen af ubåden er efter alt at dømme også et stort problem, påpeger Ulrik Sjølin Pedersen.

»Det er en omstændighed, som også bliver til et bevis. I sammenhængen fremstår det, som om han vil slette alle beviser. Havde der været tale om en kulilteforgiftning, som han hævder, så havde han vel ingen interesse i, at ubåden ligger på bunden af havet, fordi man ville kunne undersøge luftsammensætningen«.