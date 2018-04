Utilfredse Charlotte fik en aftale i nat: »Jeg ville nærmest ønske, at vi skulle strejke«

Til daglig er Charlotte Kofoed serviceassistent på Hillerød Sygehus, ansat af Region Hovedstaden og medlem af FOA.

Dermed er hun en af de 40.000, som i nat rykkede et stort skridt nærmere en ny overenskomst, da FOA-formanden Dennis Kristensen og en håndfuld andre forhandlere for regionen indgik et forlig.

Et delforlig vel at mærke.

Og lige netop det faktum, at forhandlerne svigter musketereden med delforliget, huer ikke den 51-årige serviceassistent.

»Jeg tænkte øv, da jeg så det på TV 2 News i morges. Vi burde have stået sammen, for i samlet flok er vi meget stærkere. De der musketerer er vist gledet lidt i svinget«, siger den garvede serviceassistent, der de sidste 16 år har været ansat på Hillerød Sygehus.

»Og så synes jeg ikke, aftalen med lønnen er god nok. Der skal flere kroner til«.

Charlotte Kofoed er blandt den faggruppe på Hillerød Sygehus, som i sin tid blev udtaget til strejke. Så selv om hun er for, at de seneste mange ugers uvished nu har fået en ende, kalder hun delforliget »usolidarisk«. Og af selvsamme grund, vil hun stemme nej til aftalen, når den lander til afstemning hos de mange medlemmer.

»Og mange af de kolleger, jeg har talt med, stemmer også nej«, fortæller hun.

Lockout kan give tiltrængt pusterum

Når hendes fagforbundsformand Dennis Kristensen begrunder delforliget med, at han blandt andet ikke vil kunne forsvare at kaste serviceassistenter og sosu'er ud i en konflikt på grund af de statsansattes frokostpause, er Charlotte Kofoed lodret uenig.

»Det argument køber jeg ikke, for sådan er spillereglerne altså, hvis man påstår at være solidarisk«.

Desuden ville hun faktisk gerne strejke, for utilfredsheden med sparekrav, effektiviseringer og dårlig løn fylder meget for hende og hendes kolleger.

»Strejken ville have åbnet øjnene for politikere. Jeg ville nærmest ønske, at vi skulle strejke. For så kunne man råbe højere og få skabt mere opmærksomhed«, siger hun.

I løbet af de 16 år, hun har været på Hillerød Sygehus, er serviceassistenterne ifølge hende blevet mere pressede.

»Vi har ikke hænder nok. Og i min tid her er det kun gået ned ad bakke«.

Hvis delforliget for regionen bliver stemt igennem af medlemmerne, kan der stadig udbryde konflikt og dermed kan arbejdstagerne blive lockoutet. Sker det, skal Charlotte Kofoed og hendes kolleger møde ind på arbejde som normalt, mens en stor del af sygehusets øvrige personale fungerer som nødberedskab.

Dermed vil der stadig være patienter, som serviceassistenterne skal transportere rundt på sygehuset, og stuer der skal gøres rene.

»Men så får vi måske et lille pusterum, for vi møder, som vi plejer, men der er færre patienter at tage sig af. Tænk, at der skal en lockout til, for at vi føler os mindre pressede i hverdagen. Det er helt åndssvagt«, siger hun og griner af det potentielle scenarie.