Erfaren forsvarer: Peter Madsen burde have fået en forvaringsdom

SAGEN KORT Torsdag den 10. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd »Nautilus«. Den synker, men kaptajn Peter Madsen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet ved Amager Fælleds kyst. Den var forsøgt tynget ned med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. Den 25. april 2018 får Peter Madsen han fængsel på livstid for drab. Han anker dommen. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 ton. Vis mere

Retslægerne havde lagt op til, at Peter Madsen kunne få en forvaringsdom for drabet på Kim Wall.

Men Københavns Byret har idømt ubådskaptajnen fængsel på livstid.

Det er en afgørelse, der ikke får opbakning fra den erfarne forsvarsadvokat Ulrik Sjølin Pedersen, der har fulgt udviklingen i sagen om sejlturen med 'Nautilus' i august nøje.

»Det er påfaldende, at retten giver ham livstid, når han er indstillet til forvaring. Man spørger landets fremmeste eksperter, om han er farlig. De siger, at det er han. Det er et signal til retten om, at han har brug for hjælp«, siger advokaten.

»Når man spørger eksperterne, bør man også følge deres indstilling«.

Når de laver det lille trick, fratager de ham nogle rettigheder. Ulrik Sjølin Pedersen

Det handler om Peter Madsens retslige muligheder for at komme ud igen, når og hvis han ikke længere udgør nogen fare for andre.

»Når de laver det lille trick, fratager de ham nogle rettigheder. Rent juridisk stilles han dårligere med en livstidsdom end ved en forvaringsdom. Nu kan han ikke få prøvet dommen før efter 12 år. En forvaring kan tages op efter 5 år«, forklarer Sjølin Pedersen.

»Det er for mig at se ret tydeligt, at han burde have fået en forvaringsdom«.

Begge domme er uden tidsbegrænsning. Ved forvaringsdomme gennemgås sagen med regelmæssige mellemrum for at få afgjort, om vedkommende fortsat er farlig og forvaringen derfor skal fortsætte. Er der tale om livstidsdomme, kan den indsatte tidligst prøveløslades efter 12 år, forudsat at det findes forsvarligt. Nægtes det, kan den indsatte indbringe det for retten.

At retten takserer forbrydelsen hårdt, overrasker ikke.

»Den lægger vægt på, at der er tale om noget planlagt, og at det bliver udført på den bestialske måde. Det er lige præcis noget af det, man lægger vægt på, hvis man skal op i livstid«, siger advokaten.

Peter Madsen ankede sin livstidsdom på stedet, så landsretten kommer til at tage stilling til sagen.