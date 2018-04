»Det er nu, vores store fællesskab skal stå sin prøve«

Der er meget delte meninger om en række LO-forbunds beslutning om at indgå en delaftale på det regionale område. Politiken har talt med fagligt aktive på FOA's kongres i Odense, der afholdes i disse dage.

Christina Juel Böttcher Andersen, sosu-assistent, FOA Nordjylland

Foto: Andreas Haubjerg

»Jeg har svært ved 100 procent at sige, om det i nat har været et brud på musketereden. Men samtidig tænker jeg, at vi har stået sammen i rigtig lang tid, og på et tidspunkt vil der komme nogle modstridende interesser blandt fagforeningerne. Det er ting, som vi hver især må arbejde på inden for vores specialområder. Vi er kommet rigtigt langt sammen, og jeg vil selvfølgelig gerne have, at vi fortsætter med at holde sammen. Jeg tror på, at jo flere vi står sammen, jo lettere har vi ved at påvirke politikerne og arbejdsgiverne, så de imødekommer vores krav. Da jeg første gang hørte om musketereden, tænkte jeg først, at det var lidt svært, at så mange organisationer med så mange forskellige interesser skulle få mest muligt ud af det. Men siden hen har jeg fået en fornemmelse af, at musketereden har givet en ekstra stor opbakning, også i befolkningen, fordi vi kæmper for en fælles sag om at få løftet arbejdsmarkedet. Men når så mange fagforbund går sammen, bliver man på et tidspunkt nødt til at gå ud i mindre grupper og arbejde hver for sig. Det handler om at lave reelle forhandlinger. Jeg ved ikke, om jeg ser det sådan, at lærerne nu bliver efterladt på perronen og ikke får en aftale, men jeg håber det ikke. Det vil være synd, hvis det hele falder fra hinanden på målstregen. Vi skal alle få det sidste på plads, så også lærerne får en rigtig arbejdstidsaftale. Det er nu, at vores store fællesskab skal stå sin prøve«.

Martin Alexandersen, Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)

Foto: Andreas Haubjerg

»Jeg håber på, at musketereden kan føre til et skred i, at vi får en større forhandlingsvillighed fra arbejdsgivernes side. Min opfattelse af musketereden har været, at den gik ud på at, at vi skulle komme til realitetsforhandlinger om de største knaster. Altså mere i løn, lærernes arbejdstid og spisepausen, der skulle skrives ind som en ret. Men som kampgejsten er vokset, er musketereden også vokset til noget større, end hvad den var. De største knaster er løst i forhold til den aftale, der er indgået, og den aftale, der er blevet lagt på bordet. Der har været store diskussioner om, hvad musketereden gik ud på, og hvis vi nogensinde går ind i et forhandlingsfællesskab og laver en musketered, så er det vigtigt at have på skrift, hvad det er, at vi vil opnå på tværs af regioner, kommuner og stat. Det har ikke været tydeligt for alle medlemmer. Man skal virkelig værne om, at der kommer en aftale på bordet, som alle er tilfredse med. Men det, som musketereden handlede om, var, at der blot skulle være realitetsforhandlinger. Og der har været forhandlinger. På kommunernes område står vi som FOA og siger, at hvis der ikke er en aftale, så skriver vi ikke under. Derfor har vi i FOA rykket os rigtig langt og mere end, hvad musketereden gik ud på«.