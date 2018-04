Nordjyde er fængslet for skud mod asylcenter

Efter skud affyret mod asylcentret i Dronninglund har en dommer i Hjørring onsdag varetægtsfængslet den formodede gerningsmand, oplyser politiet.

Det var ved halvtretiden natten til tirsdag, at der blev affyret skud fra et haglgevær gennem et vindue på centret.

Tirsdag formiddag slog betjente så til, og den mistænkte blev anholdt uden dramatik i Brovst.

Nordjyllands Politi ønsker ikke at oplyse, hvilken sigtelse der er rejst imod den anholdte. Der er således ikke svar på, om manden sigtes for at ville dræbe en eller flere beboere på centret. Heller ikke hans alder vil man oplyse om.

Onsdagens grundlovsforhør er foregået bag lukkede døre. Den mistænkte har kæret dommerens afgørelse om fængsling frem til 23. maj til Vestre Landsret, oplyser politiet dog.

Ingen personer kom noget til ved det natlige skyderi.

Det har været en voldsom episode for de ansatte og beboerne, lyder det fra asylchef Birgitte Guldberg fra Jammerbugt Kommune.

»Det er selvfølgelig en voldsom episode, som heldigvis ikke er hverdag på et asylcenter«, siger asylchefen.

Hun har kun ros til politiet for indsatsen, og hun fortæller, at der er taget hånd om beboere og ansatte, så der er ro på centret.

»Vores ledere på centret har først haft et møde med personalet og tilbudt dem krisehjælp«.

»Efterfølgende har man sammen holdt et fællesmøde med alle beboerne, hvor beboerne er blevet opfordret til at tale med personalet, hvis de havde nogle bekymringerne«, siger Birgitte Guldberg.

ritzau