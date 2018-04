Formand for BUPL: »Jeg ser slet ikke en delaftale for mig på det kommunale område«

Delaftalen LO-forbundene FOA, 3F, HK Kommunal, Socialpædagogerne og Dansk Metal samt FTF-fagforeningen Dansk Socialrådgiverforening indgik natten til onsdag den første delaftale i overenskomstforhandlingerne. Aftalen omfatter 40.000 ud af i alt 120.000 ansatte i landets regioner. Aftalen indeholder - en lønramme på 8,1 procent over tre år - en reguleringsordning, der ikke længere indeholder det såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked - en indskrevet »betryggelse af spisepausen«, som flere beskriver som en hensigtserklæring, der henviser til, at de ansatte skal stå til rådighed under frokosten Vis mere

Da den første overenskomst i nat blev indgået var det med fire LO-forbund, en FTF-forening og Danske Regioner som underskrivere.

Socialrådgivernes enegang vækker ærgelse i flere af de fagforeninger, der også er organiseret i FTF, som er en dansk hovedorganisation for 450.000 professions- og erhvervsrettet uddannede medlemmer i det offentlige og i det private.

Det fortæller fire formænd, som mener, at det er fællesskabet, der har banet vejen for aftalen.

Elisa Bergmann, formand for BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Hvad synes I om den aftale, der er indgået på det regionale område i nat?

»Vi synes, det er ærgerligt, at der ikke blev landet en samlet aftale på det regionale område. Vi er jo netop kommet hertil, fordi vi er stået skulder ved skulder. Vi er kommet hertil i kraft af fællesskabet. Det forpligter. Alle skal i mål«.

KL's Michael Ziegler og flere LO forbund har fortalt, at aftalen vedrørende løn og spisepause er overførbar til det kommunale område. Hvad tænker I om det?

»Det giver os ikke et frit forhandlingsrum, for rammerne bliver sat et andet sted. Det gør det sværere at finde en løsning, der rummer os alle sammen. Men vi skal altså samlet i mål«.

Du siger gerne samlet i mål. Kunne I overveje også at lave en delaftale, hvis det ikke kan lykkes at lave en samlet aftale?

»Jeg ser slet ikke en delaftale for mig på det kommunale område. Det skal være en samlet aftale. Det kan blive sværere, nu hvor der er sat nogle rammer, men jeg vil stadig arbejde for det«.

Kan du se et scenarie, hvor pædagogerne strejker for lærerne eller går på barrikaderne for at støtte op om de statsligt ansattes spisepause?

»Jeg vil ikke spekulere i scenarier endnu. Det er dog helt sikkert, at pædagogerne ikke kommer til at stå alene. FOA og Socialrådgiverne har jo klart meldt ud, at der skal laves en aftale for lærerne. Men nu må vi se, hvor langt vi kommer med forhandlingerne. Vi står stærkest, hvis vi kommer samlet i mål med en fælles aftale«.

Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen

Hvad synes I om den aftale, der er indgået på det regionale område i nat? Jeres søsterorganisation i FTF-familien, Socialrådgiverne, har jo blandt andet sagt ja til den?

»Jeg synes, det er meget ærgerligt. Det er en forkert vej at forlade et fællesskab, der havde aftalt at få løst de sidste store knaster«.

»Hele optakten har jo vist, at lønmodtagerne har kunnet rykke arbejdsgiverne. Så det er netop et fællesskab, der har været med til at skaffe det her delforlig. Det synes jeg ikke, man anerkender ved at lukke en aftale«.

Bliver I fristet til at indgå en lignende aftale?

»Nej, for vi kan se et perspektiv i, at man ikke åbner for, at man ved et pennestrøg fjerner hævnvundne rettigheder, som vi oplever at den her diskussion om spisepausen er udtryk for. Vi står ved, at vi har en fælles aftale.

En ting er hvad der sker denne gang i forhold til de statsligt ansattes spisepause, en anden er, hvad sker der næste gang på det regionale område. Derfor støtter vi op om musketereden hele vejen«.

Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter

Hvorfor har I ikke sagt ja til en delaftale?

»Vi har aftalt med hinanden, at vi går ind i det her sammen, og vi skal gå ud af det sammen. Vi står sammen med FTF og gruppen af akademikere. Det gør vi, fordi der er noget principielt på spil«.

KL’s Michael Ziegler og flere LO-forbund har fortalt, at aftalen vedrørende løn og spisepause er overførbar til det kommunale område. Kunne I blive fristet til at indgå en aftale med arbejdstagerne uden om lærerne og en aftale om deres arbejdstid?

»Jeg koncentrer mig om, at vi sidder herinde i Forligsinstitutionen og forhandler. Vi sidder her for at lave den bedst mulige aftale for vores medlemmer. Jeg synes ikke, det giver mening at kigge i krystalkuglen«.