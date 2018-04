Boligselskab har røde ører: Slut med at tromle beboere Renovering, som skulle øge livskvaliteten i Tingbjerg, skabte frygt og uro. Løfte om tættere kontrol næste gang. Beboer: »Det er spin«.

Poser med asbest lå og flød udenfor bygningerne i den københavnske bydel Tingbjerg, hvor beboerne passerede forbi intetanende om, at de gik op og ned af kræftfremkaldende stoffer. Håndværkerne kom ind i lejlighederne og rev vægge, lofter og køkkener ned, uden at beboerne fik klar besked.

Tingbjerg – som er på regeringens ghettoliste – er under ombygning og rensning for skimmelsvamp, men de, der bor i bygningerne, har i et par år nu ikke været særlig glade for det over en halv milliard kroner dyre projekt. De har haft foretræde for politikere på Københavns Rådhus og givet anledning til et samråd med boligminister Ole Birk Olesen (LA) i Folketinget for at få luft for deres utilfredshed.

Og som der stod i en overskrift i Politiken forrige år: »Beboere i byggerod: Er de ude på at slå os ihjel?«

Men nu lægger boligselskabet fsb sig ned. Efter en evaluering indrømmer bestyrelsen, at processen ikke var i orden.

For at sikre at det ikke sker igen, vil der ved fremtidige byggeprojekter i fsb blive nedsat et udvalg under organisationsbestyrelsen, der skal følge projekterne tæt og kunne gribe ind, hvis ombygninger og renoveringer tager en skæv kurs, fortæller fsbs organsationsbestyrelsesformand Steen Søndergaard Thomsen.

Her skal beboerrepræsentanter fra fsb’s organisationsbestyrelse sidde med.

»Vi er en beboerdrevet organisation, og vi må erkende, at det er nødvendigt at styrke beboerrepræsentanternes muligheder for at kigge fremtidige projekter over skulderen«, forklarer han.

Drabeligt sikkerhedsudstyr

Steen Søndergaard Thomsen erkender, at beboerne i Tingbjerg ikke har fået den nødvendige information før og under det omfattende arbejde. For eksempel finder formanden det problematisk, at beboerne ikke var sat ind i, at der skulle fjernes ventilationsskakte med asbest i lejlighederne.

Og at der ville være bygningsarbejdere i drabeligt sikkerhedsudstyr. Og at der også skulle tages sikkerhedsforanstaltninger i forhold til beboernes sundhed – som ikke altid blev overholdt, fordi der vitterligt i strid med reglerne lå asbest i poser udenfor husene.

Der er tale om en meget omfattende renovering i Tingbjerg. Foto: Finn Frandsen

Bestyrelsen i fsb udtrykker også konkret kritik af, at en repræsentant for direktionen i avisen Information er citeret for at sige, at »… beboerne ikke skal blive forvirrede af for mange oplysninger«.

Da renoveringsprojektet tog til i voldsomhed bad beboerne om at blive genhuset, men der gik efter deres opfattelse alt for lang tid, før boligselskabet skaffede pavillonboliger, de kunne bo i, mens deres lejligheder lå i byggerod.

Steen Søndergaard Thomsen forklarer, at der ikke er tradition for, at Landsbyggefonden – den almene boligsektors pengetank – bruger penge på genhusning ved renoveringsprojekter, og så er det i stedet op til den lokale boligafdeling at finansiere det. Med huslejestigninger til følge.

»Men sagen her viser, at det kan være vanskeligt for en almindelige beboere at få hverdagen til at hænge sammen, når der bygges om i boligerne, så jeg tror, at genhusning bliver et mere inkluderet tema i fremtidige byggesager«, siger fsb-formanden.

Uimponeret

En af talsmændene for beboerne, Anja Brinch, er dog langt fra imponeret.

I stedet for at boligselskabet øverste bestyrelse nedsætter et udvalg centralt, skulle fsb stedet sikre, at de beboere, der lokalt er direkte berørt af et stort byggeprojekt, kommer med i en gruppe, der kan følge arbejdet tæt suppleret af uvildige fagfolk, som beboerne kan henvende sig til.

»Det nye udspil lugter af spin for at redde fsb’segen røv«, siger Anja Brinch.

Hun mener også, at den lokale afdelingsbestyrelse for fsb i Tingbjerg har spillet fallit.