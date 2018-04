Overblik: Det forhandler de om lige nu Det er stadig den betalte spisepause, der kæmpes om i Forligsinstitutionen. Men fronterne kan være ved at bløde op.

Dagen igennem har de store sværdslag - i hvert fald i pressen - været internt i fagbevægelsen, efter LO-forbundene FOA, 3F, Socialpædagogerne, Dansk Metal og HK-kommunal annoncerede, at der var indgået en aftale om nye overenskomster på det regionale område.

Aftalen har skabt splittelse blandt forhandlerne, da modus operandi i overenstkomstforhandlingerne hidtil har været 'En løsning for alle'. Og en løsning, der gerne skulle falde på samme tid.

Men der forhandles stadig på livet løs i Forligsinstitutionen. Et forhandlingsforløb, der time for time udvikler sig på flere fronter og kan tage pusten fra selv de mest ihærdige læsere i nyhedsstrømmen.

Siden klokken 10 i formiddags har arbejdsforholdene for 500.000 kommunalt ansatte og 180.000 statsansatte været på dagsordenen. Det er chefforhandlerne Flemming Vinther og lærerformand Anders Bondo, der krydser klinger med de kommunale og statslige forhandlere.

Spisepause er den store knast

Et af de store emner i dagens forhandlinger er fortsat de statsansattes frokostpause, hvor spørgsmålet om hvor meget lønmodtagerne skulle 'betale' for at få retten til betalt spisepause skrevet ind i overenskomsten, har været det helt store omdrejningspunkt. På grund af musketereden er spisepausen en knast på det kommunale område, selvom det primært er et problem for de statsligt ansatte.

Tidligere i dag har Politiken citeret kilder blandt de statsansatte, der kunne fortælle, at man havde afleveret deres allersidste bud, og at man ikke kunne strække sig længere.

Omvendt har kilder fra både Kommunernes Landsforening (KL) og Danmarks Lærerforening fortalt om oplåste forhandlingspositioner og malet et anderledes positivt billede.

En helt stor humle i de kollektive forhandlinger har været lærernes arbejdstidsaftale - her har man i måneder kæmpet for en aftale, der kunne erstatte den kontroversielle lov 409, der så dagens lys ved regeringsindgrebet i 2013.

Hvad det varsler om de videre forhandlinger er fortsat uvist.

Tidligere på dagen åbnede FOA-toppen dog for, at den løsning, der i nat blev fundet på det regionale område, også kunne have gang på jord i de kommunale forhandlinger.

I den regionale løsning blev spisepausen inkluderet i overenskomsten med den klausul, at de ansatte skal stå til rådighed i de 30 minutter, pausen varer.