Enhedslisten vil tage 2.000 kvoteflygtninge om året Danmark skal hvert år modtage 2.000 såkaldte kvoteflygtninge, foreslår Enhedslisten i ny plan med i alt 100 forslag. Socialdemokratiet afviser klart.

Hvis Enhedslisten får magten, skal Danmark hvert år tage imod 2.000 kvoteflygtninge.

Det fremgår af en ny plan ved navn ’100 dage med Enhedslisten’, som partiet præsenterer forud for dets årsmøde i den kommende weekend.

Af planen fremgår det også, at Danmark skal give flygtninge mulighed for familiesammenføring fra dag 1 i modsætning til nu, hvor nogle flygtninge må vente i op til tre år.

»Som et af de rigeste lande i verden kan Danmark godt tage et større ansvar internationalt for den store flygtningekrise«, siger politisk ordfører Pernille Skipper.

Ny plan fra Ø I weekenden afholder Enhedslisten årsmøde i København.

Det kan blive det sidste af slagsen forud for et folketingsvalg.

I den forbindelse fremlægger folketingsgruppen en ny plan ’100 dage med Enhedslisten’.

Planen rummer 100 forslag, som Enhedslisten vil gennemføre, hvis de får magt som de har agt. Vis mere

På nuværende tidspunkt har socialdemokraterne sammen med V-LA-K-regeringen og Dansk Folkeparti suspenderet den FN-ordning, der betyder, at Danmark skulle modtage cirka 500 kvoteflygtninge om året.

I Socialdemokratiet afviser udlændingeordfører Mattias Tesfaye da også det nye forslag fra Enhedslisten, der tidligere har foreslået, at Danmark fordobler antallet af kvoteflygtninge fra 500 til 1.000.

»Det er ikke noget, vi kan støtte« siger han og uddyber: »Vi mener, at opgaven er at få begrænset antallet af flygtninge, der kommer til Danmark. Vi har modtaget knap 10.000 i gennemsnit årligt i løbet af det sidste årti. Flygtninge og familiesammenførte. Det er for mange. Og derfor er det forslag et skridt i den forkerte retning«.

Selv om Enhedslisten efter et valg kommer til at udgøre en markant andel af mandaterne i rød blok, så fastslår Mattias Tesfaye, at partiet længst mod venstre på den politiske skala heller ikke skal regne med opbakning til forslaget om familiesammenføring.

»Vi kommer ikke til at føre udlændingepolitik med Enhedslisten. Vi kommer til at holde fast i det meget brede samarbejde, der udgør tre fjerdedele af Folketinget. Bare for at være helt ærlig. Det ryster vi altså ikke på hånden over. Nu skal vi holde fast. Og det, vi skal holde fast i, er en stram udlændingepolitik«.

Ellemann: De kan ikke blive enige

I Venstre hæfter politisk ordfører Jakob Elleman-Jensen sig ved uenigheden i rød blok på et felt, som han selv mener er afgørende.

»For mig at se illustrerer det meget godt, at man ikke kan finde fælles fodslag om udlændingepolitikken«, siger han.

Pernille Skipper er forberedt på, at Socialdemokratiet synes, at det er et »forfærdeligt forslag« at modtage 2.000 kvoteflygtninge og give flygtninge ret til familiesammenføring fra dag 1.

Men der er andre forslag i Enhedslistens nye plan, som hun håber, at Socialdemokratiet i en eller anden udstrækning kan ende med at bakke op om, når de på et tidspunkt kommer til at bladre planen igennem.

»Det er sådan noget som at få forbudt sprøjtegifte og farlig kemi. Få bygget flere havvindmølleparker end den ene, regeringen foreslår. Vi har også et forslag om at udfase registreringsafgiften på elbiler. Det er sådan set i samme retning som noget af det, Socialdemokratiet er ude at foreslå«, siger Pernille Skipper.

Foruden de nye forslag på udlændingeområdet rummer planen blandt andet forslag om, at der oprettes en almennyttig bank, at skatten skal sænkes for 7 milliarder kroner for de laveste indkomster, mod at de rigeste danskere og de store virksomheder beskattes mere ved hjælp af en ny millionærskat og afgifter på store formuer og arv. Enhedslisten foreslår også et stop for privatisering af offentligt ejede virksomheder. Staten skal tilmed tilbagekøbe hele energikoncernen Ørsted (tidl. Dong).

Hverken gruppeformand Henrik Sass Larsen (S) eller politisk ordfører Nicolai Wammen (S) ønsker at forholde sig til hele eller enkelte dele af Enhedslistens plan.