Det sker i dag: Forhandlinger genoptages i Forligsinstitutionen klokken 15

Der har været nattero i Forligsinstitutionen, efter alle forhandlere onsdag aften kort før midnat forlod bygningen.

I eftermiddag klokken 15 lyder gongongen igen for Anders Bondo Christensen, Michael Ziegler og de andre forhandlere på det kommunale område.

Deres kolleger fra de statslige og regionale områder kan blive tilkaldt herefter, men i første omgang handler det i dag om kommunerne, oplyser Forligsinstitutionen.

Der er dog en vis sandsynlighed for, at parterne fra det statslige og det regionale område dukker op foran Forligsinstitutionens på Sankt Annæ Plads allerede klokken 15. De har selv en interesse i at være på stedet i den intense finale.

Kommunale parter forlod 'Forligsen' optimistiske

Der var optimisme at spore hos især de kommunale forhandlere, da de sent i aftes vendte næsen hjemad.

De kommunale arbejdsgiveres topforhandler, Michael Ziegler, der er formand for KL's løn- og personaleudvalg, fortalte Ritzau, at det havde været en god dag i 'Forligsen'.

»Jeg synes, at vi har taget et skridt fremad i dag. Der er stadig et stykke vej endnu, men der tegner sig et billede af, at det godt kunne ende godt«, sagde han til nyhedsbureauet.

Også Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og chefforhandler for de ansatte i kommunerne mente, at dagen havde budt på fremdrift i forhandlingerne.

»Der er nogle gange, hvor jeg er gået ud herfra, hvor jeg har tænkt, at der spildte vi rigtig mange timer. Sådan synes jeg ikke, det har været i dag«, sagde han til Ritzau.

Lærernes arbejdstid udgør den store knast på det kommunale område, mens den betalte spisepause er i centrum for uenighederne på det statslige område,