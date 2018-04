Jeg har aldrig sagt ingen kommentarer

Fra første færd vælger Dennis Kristensen ikke at komme til sociale arrangementer med ægtefæller i fagbevægelsen. Han kommer hellere for tidligt til møderne for at slå en sludder af og går straks, når møderne er slut.

»Under konflikten i 2008 sagde Connie Kruckow (tidligere formand for sygeplejerskerne, red.) flere gange til mig, ’Går du nu, vi får jo slet ikke snakket sammen’. Men jeg er altså meget dårlig til smalltalk, fordi jeg dybest set føler, at jeg spilder tiden. Jeg indrømmer, at det er mig, der er dårlig til det uformelle småsnakkeri«, siger Dennis Kristensen.

Præcis som Connie Kruckow føler en række andre faglige ledere, at det er op ad bakke at bygge alliancer med Dennis Kristensen.

»Det bunder i, at jeg ikke tror helt så meget på at netværke, som andre gør. Jeg skelner mellem gode relationer og netværk. Tidsforbruget ved at netværke er alt for stort, i forhold til hvad gevinsten er. Mens de andre netværker, har jeg nået en tand mere – at lave et oplæg til et tillidsmandsmøde f.eks. – men jeg kan sagtens have gode relationer uden at netværke. Det mener jeg for eksempel, at jeg har til den kommunale topforhandler, Michael Ziegler (konservativ borgmester i Høje Taastrup, red.)«.

I 2008 skal Dennis Kristensen forhandle overenskomster med den daværende kommunale topforhandler og konservative borgmester på Frederiksberg, Mads Lebech, som inviterer ham en tur på Louisiana for at bryde isen mellem de to ved at kigge på kunst og spise en frokost. Den kommunale arbejdsgiver forlader mødet skuffet, fordi det ikke er lykkedes at skabe fortrolighed.

»Jeg synes ganske rigtigt, at situationen er lidt ubekvem og akavet, fordi min spidskompetence ikke er smalltalk. Jeg ville hellere have sat mig i en sofa og talt holdninger til forskellige emner. Jeg tror ikke, at jeg i en højspændt situation kan bruge til noget, at Lebech er kunstinteresseret. Her tror jeg mere på humor, så man griner sammen«.

En fremmed fugl i S-reden

Da Dennis Kristensen bliver valgt som formand for FOA i 2002, er båndene mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet ved at blive brudt, men han er alligevel den første ikkesocialdemokrat i LO’s topledelse. Dennis Kristensen har meldt sig ud af kommunistpartiet i slutningen af 1980’erne, men er stadig omgærdet af socialdemokratisk mistro.

Som formand for et af de største forbund er Dennis Kristensen selvskreven til en plads i topledelsen, men på et tidspunkt træder han ud af ledelsen, fordi han oplever, at der bliver holdt møder bag hans ryg.

»De var simpelthen for dumme. Vi stod i en trepartsforhandling med Corydon og arbejdsgiverne, og her bliver der lavet en parallelledelse. Så stiller de sig gudhjælpemig op på trappen sammen med Corydon, og her står LO’s politiske ledelse minus Dennis. Partimedlemmer har naturligvis lov til at tale med hinanden, men LO skal holde partipolitik ude af ledelsen«.

Socialdemokrat eller ej bliver Dennis Kristensen betragtet som vanskelig at stole på og en solist, når han for eksempel erklærer FOA-huset for pamperfri zone og implicit anklager andre faglige ledere for pamperi, når han går enegang og fraskriver sig de honorarer, som en forbundsformand får for at sidde i diverse bestyrelser.

»Det, som jeg er blevet skældt ud for som for eksempel, at honorarerne går i forbundets kasse i stedet for i min lomme, gør alle sammen nu. Da jeg begynder at skrive overenskomstdagbog, bryder der nærmest panik ud, selv om jeg skelner mellem, hvad der kan siges, og hvad der er fortroligt. Nu skriver alle dagbog«, siger Dennis Kristensen og trækker trådene tilbage til sin tid som tillidsmand.

»Det var pisseirriterende, at man ikke kunne få en eneste information. Vi skrev et lille blad og holdt møder, men kunne ikke fortælle, hvad der foregik ved overenskomstforhandlingerne – andet end at der gik nogle jakkesæt ind ad en dør, og tre uger efter kom de ud med et resultat. Der er altså nogen, som betaler min løn, så de har krav på at få besked«.

Har dine medlemmer som for eksempel sosu’erne, som du har sat på dagsorden, fået bedre løn, arbejdsvilkår og færre dokumentationskrav i din tid som formand?

»Vi fik noget mere på lønnen i 2008, men vi deler skæbne med andre offentligt ansatte, når det gælder f.eks. dokumentationskrav. Jeg håber, at vores medlemmer har fået noget ud af åbenheden og transparensen. Igennem de seneste 16 år er de offentligt ansatte kommet mere i centrum med for eksempel Corydon-doktrinen om, at de offentligt ansattes løn er et led i udgiftspolitikken«.

Journalister ved, at det er sjældent – for ikke at sige aldrig – at Dennis Kristensen slår mobilen på lydløs, og den tredje og sidste aftale, som Dennis Kristensen indgår med sig selv for 16 år siden, handler om aldrig at sige: »ingen kommentarer«.

»Jeg oplevede alt for mange gange, at forbundet ikke havde nogen kommentarer til en sag, så jeg besluttede mig for, at jeg aldrig skulle sige ’ingen kommentarer’. Det havde irriteret mig som tillidsmand«, siger Dennis Kristensen, og det løfte har han holdt.

»Jeg har aldrig sagt ’ingen kommentarer’, hvis det har med arbejdslivet og medlemmernes vilkår at gøre. Jeg er blevet spurgt om prins Henrik uden at have kommentarer«.

Afskedstale via videolink

Historien om Dennis Kristensens formandstid slutter på Forligsinstitutionens tagterrasse. Natten til onsdag har Dennis Kristensen og de øvrige forbund under LO indgået forlig med de regionale arbejdsgivere, som primært dækker hospitalerne. Og der er nye forhandlinger med Kommunernes Landsforening i løbet af onsdag.

Det er ikke lykkedes ham at nå til Odense, hvor hans afløser skal vælges på en ekstraordinær kongres, så den 18 minutter lange afskedstale til de knap 600 delegerede må han holde via et videolink med Marmorkirken som baggrund.

Endnu en gang er Dennis Kristensen midt i en kontroversiel situation, hvor arbejdsmarkedsforskere taler om, at fagbevægelsen er »savet midt over«.

Dennis Kristensen har om nogen argumenteret for en muskerted, der skulle svejse fagbevægelsen sammen i et skæbnefællesskab, hvor der enten var en overenskomstaftale for alle eller også for ingen.

Nu står den afgående formand i sin sidste tale i det blege solskin og skal forsvare, at forbundene under LO med Dennis Kristensen i spidsen har indgået en aftale med de regionale arbejdsgivere, mens andre forbund har sagt nej til aftalen. Han argumenterer ihærdigt for sin sag.

»Vi har i mine øjne sikret frokostpausen«, siger Dennis Kristensen med henvisning til et af de tre centrale krav.

De offentligt ansatte skulle have garanti for deres betalte spisepause, en arbejdstidsaftale for lærerne, og så skulle lønnen stige mere end priserne og ikke mindst følge de private lønninger. Alle krav er opfyldt, bedyrer han.