Sket i ugen Dennis Krystersens sidste opgave Ole Rasmussen ser tilbage på ugen, der gik.

Hårdtarbejdende sosu-assistenter kunne onsdag morgen svinge støvsugeren med fornyet energi og glæde sig over deres nye overenskomst, som ifølge en arbejdsmarkedsekspert var »det bedste forlig for de lavtuddannede omsorgsarbejdere i 20 år«.

Imens fik deres forbundsformand, Dennis Kristensen fra FOA, en anderledes hård start på arbejdsdagen.

Natten forinden havde den afgående fagforeningsboss sammen med andre LO-forhandlere givet håndslag på den omtalte overenskomst for sosu’erne og andre ansatte i regionerne – men han havde gjort det uden at tage de andre lønmodtagermusketerer i ed. Så da den glade topforhandler vendte tilbage til Forligsinstitutionen og stillede sig op foran tv-kameraerne for at nyde sejren, blev han i stedet konfronteret af en sur sygeplejerske, som skældte ham hæder og ære fra, imens faglige folk med og uden megafoner hujede ad ham og fremviste skilte med teksten »DENNIS KRYSTERSEN«.

»Men helt ærligt, hvad havde de egentlig forventet«, spurgte Hans Engell i en kommentar i Ekstra Bladet.

»At Dennis Kristensens medlemmer, som har de absolut hårdeste job til den laveste løn, skulle risikere at sætte nydelige lønforhøjelser over styr for at holde stædigt fast i akademikernes frokostpause – som de i øvrigt holder i forvejen? Eller lærernes endeløse kamp mod lovindgrebet for fem år siden? Selvfølgelig ikke«.

En lettet lærer

Nej da, og minsandten om det ikke i løbet af blot et par døgn også lykkedes repræsentanterne for en halv million kommunalt ansatte at indgå en overenskomst, der langt hen ad vejen lignede den, som Dennis Krystersen havde forhandlet hjem.

Med i forligsvognen var de hårdtprøvede lærere, som endelig nåede deres mål om en ny arbejdstidsaftale til afløsning for det forhadte lovdiktat fra konflikten i 2013. Eller rettere: De fik en aftale om en kommission, der i løbet af de næste tre år skal komme med et forslag til en arbejdstidsaftale.

Det er selvfølgelig synd for børnene, at de på grund af enigheden i Forligsinstitutionen går glip af nogle ekstra fridage, men lærerne var glade for, at konflikten blev aflyst. Det gjaldt også Fruen, som vist især var lettet over, at hun ikke endnu en gang skal stå og hoppe solidarisk foran Holbæk Rådhus, for hun er ved at blive for gammel til den slags. Altså ikke til at være solidarisk, men til at stå og hoppe foran offentlige bygninger.

Hvor var det i det hele taget en herlig store bededag fuld af forbrødring og positive vibrationer. Det var ikke til at sige, hvad der var mest bevægende: Det vennesæle pressemøde med den udødelige overenskomstduo Bondo & Ziegler i Forligsinstitutionen. Eller det stort anlagte fredsmøde, hvor Nordkoreas Kim Jong-un og Sydkoreas Moon Jae-in hilste hjerteligt på hinanden i en sandkasse i ingenmandsland og derefter lagde op til intet mindre end en formel afslutning på Koreakrigen, som gik i stå helt tilbage i 1953.

Så har der trods alt været mere fart på de danske overenskomstforhandlinger, selv om de endte som en af de mest langstrakte medieforestillinger i nyere tid.

Det er nat med Peter Madsen

I København er der næsten altid et eller andet mediecirkus i gang, og i denne uge var der endda to af slagsen. Samtidig med tabernaklet foran Forligsinstitutionen havde et ekspeditionskorps af journalister fra hele verden nemlig atter slået lejr på Nytorv for at orientere deres velbehageligt gysende seere, lyttere og læsere om byrettens dom over Peter Madsen.

Efter at udådskaptajnen i denne uge blev dømt for at have pint, myrdet og parteret den unge journalist Kim Wall, kan selv vi på Politiken skrive det navn, der har været på alles læber under hele den mærkelige og uhyggelige sag

Ja, mine damer og herrer: Efter at udådskaptajnen i denne uge blev dømt for at have pint, myrdet og parteret den unge journalist Kim Wall, kan selv vi på Politiken skrive det navn, der har været på alles læber under hele den mærkelige og uhyggelige sag.

Beviserne – det ene mere ubehageligt end det andet – er blevet dynget op til lige under loftshøjde, og retten har talt højt og tydeligt:

Peter Madsen skal i fængsel på livstid og kan dermed indtage sin plads blandt statsanerkendte stjernepsykopater som Amagermanden og Peter Lundin/Bjarne Skounborg. Ikke kun i den kriminelle hall of shame, men formentlig også rent fysisk som indsat i anstalten ved Herstedvester, hvor selv de uhyrligste drabsmænd som regel kan gå i fred for deres medindsatte, for som den tidligere fængselsdirektør forklarede i ’Orientering’ på P1, er det et sted, »hvor ingen har noget at lade hinanden høre«.

Tilbage står naturligvis spørgsmålene, hvad der helt præcis skete om bord på ubåden ’Nautilus’ under sejlturen i Øresund i august sidste år, og hvad der fik den selvlærte opfinder til at planlægge og begå en så ekstrem forbrydelse. Vi skal næppe regne med at få svar på nogen af delene, men der skal nok være nogle friske grødgranskere, der er klar til at give deres bud i søndagsaviserne.

Lars Løkke op på briksen

Spekulationer og kvalificeret gætværk er trods alt vores speciale, og derfor skulle det også undre, hvis ikke en eller flere aviser har benyttet søndagens øgede papirmængde til at få stillet endnu en diagnose på Lars Løkke Rasmussen.

Det er i hvert fald et evigt fascinerende spørgsmål, hvad der foregår inde i hovedet på statsministeren, der ifølge Ekstra Bladet troppede op som officiel bisidder for sin hustru, Solrun, da hun for et par måneder siden var indkaldt til en tjenstlig samtale med lederen af den skole, hvor hun underviste. I avisens udlægning endte det halvanden time lange møde med, at fru Løkke blev fyret på grund af samarbejdsvanskeligheder, men så vidt man kan forstå på hr. Løkke, er det ikke korrekt. Dog skulle det være sikkert, at fru Løkke ikke havde sit job længere, da samtalen var slut.