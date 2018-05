Med Linda Ryet til møde i kommunen: »Åh, hvor er jeg spændt på, hvad de vil have mig til« To gange har et pensionsnævn afvist fagfolks indstilling om at give Linda Ryet førtidspension. Politiken fulgte med, da Linda for tredje gang på et år mødtes med et rehabiliteringsteam i Faaborg-Midtfyn kommune.

Luften er fugtig, og dansemyg hænger i luften på parkeringspladsen foran jobcentret i Ringe. Men solen titter frem, da 41-årige Linda Ryet svinger ind.

»Pyh, hvor er jeg spændt«, siger hun.

I dag skal hun for tredje gang på et år til møde med et rehabiliteringsteam i Faaborg-Midtfyn kommune. De to foregående gange har to forskellige teams indstillet hende til førtidspension. Begge gange har kommunens pensionsnævn efterfølgende afvist indstillingen. I dag får hun besked på, om hun igen vil blive indstillet til førtidspension, eller om hun skal ud i et nyt ressourceforløb, der skal afklare, hvad hun kan jobmæssigt.

Linda Ryet forventer, at de vil tilbyde hende det sidste. Hun har svært ved at tro på, at rehabiliteringsteamet vil pege på førtidspension igen, når kommunens pensionsnævn så sent som i februar afviste en sådan indstilling med begrundelsen, at det ikke var tilstrækkeligt dokumenteret, at hendes »arbejdsevne er nedsat i et sådan omfang, at du ikke bliver i stand til at forsøge dig selv«.

Der er cirka 15 trappetrin op på første sal i jobcentret. Linda Ryet og hendes veninde, Lone Jakobsen, der er med som bisidder, kigger over mod elevatoren.

»Vi tager trappen«, siger Linda Ryet.

Jeg er altså lidt forvirret over, hvad det er i det her, der skal nytte noget Lone Jakobsen, veninde

Hun griber om gelænderet, og for bedre at kunne holde balancen på vej op betræder hun de fleste trin med begge ben.

Det er anden gang, Politiken møder Linda Ryet. Forleden fortalte hun avisens læsere, hvordan hun har haft det med at blive afvist af et kommunalt pensionsnævn i to omgange, efter at rehabiliteringsteams bestående af fagfolk som læger, socialrådgivere og jobkonsulenter havde indstillet hende til førtidspension.

Kort fortalt er Linda Ryet kronisk syg. Og de seneste seks år har hun været ude af stand til at passe et almindeligt arbejde. En junidag i 2012 kørte hun ind i en traktor på vej til arbejde. Ulykken resulterede i piskesmæld, diskusprolaps i nakken, diskusprotrusion i lænden, kroniske smerter i kroppen, hovedpine, lys- og lydoverfølsomhed, føleforstyrrelser, koncentrations- og hukommelsesbesvær. Siden har hun været på sygedagpenge og i ressourceforløb, og to gange har hun været i praktik. Den seneste foregik på et advokatkontor, hvor Linda Ryets arbejdstid blev fastsat til en enkelt time om ugen. Arbejdsgiveren konkluderede, at hendes effektive arbejdstid lå på 20 procent - svarende til 12 minutter om ugen.

Jobcentret i Ringe er lyst, nymalet og har højt til loftet. I et lokale venter et rehabiliteringsteam, der i dag består af to socialrådgivere, en jobkonsulent og en læge fra regionen. To af dem har mødt Linda Ryet før, viser det sig. Lægen og den ene socialrådgiver har aldrig mødt hende, men de har alle fire læst hendes sag og kender de rapporter, undersøgelser og konklusioner, der er lavet om hendes fysiske og mentale tilstand, og som de foregående rehabiliteringsteams har truffet deres afgørelser ud fra.

»Vi har jo et helhedsorienteret fokus på, hvad der kan bidrage til, at en person kommer tilbage på arbejdsmarkedet«, forklarer den ene socialrådgiver om baggrunden for dagens møde. Hun nævner også, at pensionsnævnets seneste afvisning af at tilkende Linda Ryet en førtidspension i øjeblikket ligger som en revurderingssag, der ikke er afsluttet.

»Så lad os starte med at høre: Hvor er du nu, Linda? Hvad tænker du?«, siger socialrådgiveren.

»Jeg er nok bare lidt forvirret. To gange har jeg fået at vide, at der ikke er mere, man kan gøre for mig, så jeg er spændt på, hvad I har i støbeskeen. Siden august har jeg ventet og ventet. Det er drænende«, siger Linda Ryet.

Hun ryster den ene hånd under bordet, mens hun taler. Den sover. Det sker indimellem, at hendes ene arm, en fod eller en hånd pludselig sover.

Det bliver lægen, der lægger ud med sin vurdering af Linda Ryets tilstand.

»Jeg har læst din sag, og jeg tilslutter mig det, de tidligere teams har konkluderet: At der overordnet - det vil sige fysisk og psykisk - er tale om en varig, stationær tilstand uden yderligere behandlingsmuligheder. Så jeg har ikke noget konstruktivt, jeg kan komme med udover at tilslutte mig teamets vurdering«, siger han.

Den ene socialrådgiver forklarer, at teamet forstår Linda Ryets situation sådan, at der ikke er nogen forbedring i hendes helbredssituation siden sidst.

Lægen vil vide, om hun oplever nogen forværring.

»Jeg får det bedre, når varmen kommer. Vinter og kulde er hårdt for min krop. Jeg har jo brugt mine forsikringspenge på at få lavet en wellnessterrasse med vildmarksbad og sauna«.

Det er så frustrerende, det her - at man behandler mennesker sådan. Linda er jo ikke den eneste. Der er simpelt hen noget helt, helt galt med systemet Lone Jakobsen, veninde

»Du oplever, at varmen er noget af det, der lindrer?«, spørger den ene socialrådgiver.

»Ja, og så går jeg til varmtvandstræning om mandagen hos en fantastisk dygtig træner, der er uddannet til at behandle folk med gigt, rygmarvstraumer og den slags. Han ved præcis hvilke øvelser, jeg kan tåle«.

»Og det er det, der gør, at du kan slappe af i kroppen?«, spørger jobkonsulenten.

»Ja, jeg bruger træningen til at opretholde mit funktionsniveau. Jeg har prøvet rigtig mange trænere og behandlere gennem årene - var det ikke 37, vi talte det til, sidst vi talte«, siger Linda Ryet og kigger på sin veninde.

»Jo. Og vi oplever jo også Linda bagefter og kan se, når det ikke virker«, supplerer Lone Jakobsen.

Jobkonsulenten spørger ind til Linda Ryets seneste arbejdsprøvning på advokatkontoret. Om der var nogle opgaver, der fungerede bedre end andre? Linda fortæller, at hun havde svært ved at koncentrere sig, når hun skulle læse. Så hun lavede flest praktiske ting -vandede blomster for eksempel og tømte skraldespande.

»Men det gik bedst med at byde kunder velkommen og byde dem på kaffe...det var jo ikke raketvidenskab, så det passede godt til mit koncentrationsniveau«, fortæller Linda Ryet.

Den ene socialrådgiver vil gerne vide, om Linda selv kan pege på noget, der vil kunne lette hendes hverdag.

»Jeg har jo tidligere været gennem flere kurser i mindfulness og smertetackling, og de teknikker og cd’er, jeg har fået, bruger jeg, når jeg skal have hvilepauser i løbet af dagen. Jeg har jo taget imod alt det, jeg har tænkt, kunne hjælpe mig videre«, siger Linda.

Rehabiliteringsteamet har ikke mere, de vil spørge Linda om. Nu skal de votere, så Linda, hendes veninde og hendes sagsbehandler forlader lokalet. Mens de venter forsøger de at gætte lidt på, hvordan det ender i dag.

»Det er altså positivt, at lægen bakker så tydeligt op om de lægefaglige konklusioner fra sidst«, siger Lone Jakobsen. »Altså, jeg hører jo ikke, at der er kommet noget som helst nyt frem. Så jeg falder ned af stolen, hvis ikke de peger på førtidspension igen. Det er læge nummer fire nu, der har sagt, at der ikke er mere at komme efter«, siger Lone Jakobsen.