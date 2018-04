Gratis samtaletilbud til skilsmisseforældre lukker – forældre vil ikke stille op Vi er dårlige til at tage imod selv gratis tilbud om hjælp til konflikter efter en skilsmisse.

FAKTA Projektet Ballerup Familiehus tilbød en gratis ugentlig samtalegruppe i syv uger for skilsmissefamilier med børn fra 0-7 år. Målet er at få forældre til at flytte fokus fra egne følelser til barnets behov. Barnet fik også hjælp, men tanken bag er, at barnet kun får det bedre, hvis forældre bliver bedre til at håndtere deres konflikter. Metoden kommer fra Holland, hvor domstole og sociale myndigheder henviser forældre i konflikt til et forløb, og hvor erfaringerne er gode.

De har haft byens sundhedsplejersker til at tale med konfliktramte skilsmissefamilier. Personale i børnehaver har spottet børn i klemme. Og de har oplyst via sagsbehandlere, dagplejere, på forældremøder, igennem Statsforvaltningen og skilsmisseadvokater, i reklamer og artikler. Alle instanser har været inddraget, for at finde skilsmisseforældre til et samtaleprojekt i Ballerup Familiehus.

Alligevel har det været svært at finde familier, som ville være med til projektet, der består af gratis gruppesamtaler for skilsmisseforældre og deres børn. Syv familier skulle der været på et hold - men projektet lukker nu, efter kun to forløb, for forældrene melder pas.

»Vi kan ikke finde deltagere, så vi er nødt til at trække stikket. Det betyder, at børnene kommer til at betale prisen for at forældrene ikke vil stille op«, siger Anne Kristine Brix Poulsen, som er projektleder i Ballerup Kommune.

Projektet, som har fået støtte fra Egmontfonden, skulle køre tre år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at 100 af kommunens børn under syv år hver år oplever, at deres forældre flytter fra hinanden. Ud fra det blev det besluttet at afholde tre samtaleforløb pr halvår. Da det ikke lod sig gøre, nedjusterede de forventningerne. Og her i foråret kører de så et sidste forløb - kun for mødre og børn. Og de manglende deltagere skyldes ikke, skilsmisseforældrene lever i fred og harmoni, fortæller projektets psykolog Søren Sørensen.

Forældrene vil selvfølgelig det bedste for deres børn, men når man er i konflikt, er man ikke i stand til at sætte sig i barnets sted. Søren Sørensen, psykolog Ballerup Børnehus

»Ofte er det svært at få begge forældre til at sige ja til et tilbud om hjælp. Økonomi og samvær spiller en rolle, men der ligger en masse psykologiske mekanismer og en magtbalance nedenunder, der gør, at der er en skjulte dagsordner. Forældrene vil selvfølgelig det bedste for deres børn, men når man er i konflikt, er man ikke i stand til at sætte sig i barnets sted«.

Tvang er ikke en løsning

Erfaringerne fra de første forløb er gode, men Søren Sørensen efterlyser redskaber:

»Jeg taler ikke om tvang, men man er nødt til at kunne lægge pres på de forældre, som ikke kan finde ud af det. Men den mulighed har vi ikke«.

Den udbredte holdning er, at forhold i familien er noget, vi bør kunne klare selv. Tea Trillingsgaard, lektor phd ved Psykologisk Institut

Spørgsmålet om, hvorvidt forældre, der står overfor en skilsmisse, skal tvinges til mægling, udløste en større debat, da politikerne forhandlede et nyt skilsmissesystem. Mæglingen endte med at blive frivillig.

Familieterapeut Anna Prip er i referencegruppen til projektet i Ballerup Kommune. Hun synes, at det er tankevækkende projektet ikke blev overbooket.

»Projektet tilbyder en helhedsløsning for familien, og det gør en stor forskel, at barnet bliver hørt direkte af far og mor, mens det bliver vejledt og passet på. På den måde kan forældrene opdage, hvordan de kan ændre adfærd«, siger Anna Prip, hvis erfaring det er, at det oftere er kvinder end mænd, som søger hjælp.

Anna Prip håber, at forældre vil tage imod det tilbud, der med det ny skilsmissesystem bliver om mægling, men heller ikke hun taler for tvang.

»Man ikke kan tvinge folk til at arbejde med deres følelser. Tvang kan eskalere konflikter. Men jeg har tidligere oplevet, at man i Statsforvaltningen så positivt på, at forældrene havde taget imod et tilbud om mægling, og det, håber jeg, bliver videreført, så der er en klar motivation for forældrene«.