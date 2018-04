Stemningen er optimistisk foran 'forligsen': »Når Anders Bondo kommer med noget, så er det det bedst mulige«

Hujen og viften med faner i alle farver akkompagnerer dagens to hovedpersoner, Anders Bondo Christensen og Michael Ziegler, da de træder op på scenen foran Forligsinstitutionen.

Det lykkes dem at kommentere den aftale, de netop har givet håndslag på, uden tilnærmelsesvist at sige for meget.

»Vi har sgu lavet en overenskomst«, lyder det tørt fra arbejdstagernes kommunale chefforhandler, Anders Bondo Christensen.

Blandt de fremmødte er der begejstring over, at der endelig er fundet enighed.

Men da der er sunget af, og de løftede pegefingre er sænket igen, bevæger alle faggrupper sig over mod grillen med murermestrenes solidaritetspølser. For de har endnu ingen planer om at tage hjem. I hvert fald ikke før de statsligt ansatte også har fået en overenskomst.

Jeg synes, at det er fantastisk, men nu skal vi også have de andre i hus Henriette Birkholm Segel, pædagog

»Jeg synes, at det er fantastisk, men nu skal vi også have de andre i hus«, siger Henriette Birkholm Segel, der arbejder som pædagog i en klub ved Nørreport.

Hun har brugt formiddagen foran Forligsinstitutionen sammen med sin søn Atlas. Han giver ikke meget for slagsangene, men har fået fat i en blå plastikfløjte, der ikke bliver levnet to sekunders hviletid. Forsamlingen foran den store hvide bygning er den perfekte introduktion til den danske model, mener hans mor. Og de to er med for det lange træk.

»Hvis der ikke kommer en aftale i dag, er vi her igen i morgen«, siger Henriette Birkholm Segel.

For hendes egen hverdag er det især vigtigt, om der kommer flere penge til pædagogområdet, og om aftalen indeholder en fredning af seniordagene. Ellers kan hun ikke se sig selv holde på arbejdsmarkedet, når hun når op i årene.

Tillid til Bondo

Eva Stemann, der er kongresdelegeret i Danmarks Lærerforening, deler lettelsen over, at der er landet en aftale.

Hun har fulgt arbejdstagernes kommunale chefforhandler, Anders Bondo Christensen, i mange år. Selv om aftalen efter Bondos eget udsagn »ikke er prangende«, har hun fuld tiltro til, at han har taget den rigtige beslutning.

»Jeg ved, at han har gjort alt, hvad han overhovedet kan. Han er en hamrende dygtig forhandler, og han er helt igennem ordentlig, så når han kommer med noget, så er det det bedst mulige«, siger hun og påpeger, at hun håber, at den lovbestemte arbejdstid fra 2013 snart skrottes. Og så så hun gerne, at lærernes overarbejdstid opgøres mere end en gang om året - allerhelst på månedsbasis. Hende og kollegaerne har taget flag, plakater og badges med for at gøre den pointe klar.

Fagforeningsfolkene holder eden i hævd

Detaljerne om lærernes arbejdstidsaftale får vi først, når Anders Bondo Christensen har præsenteret den for sin hovedbestyrelse. Og uanset, at det foregår langt væk fra forligsen, er Eva Stemann og hendes kollegaer enige om, at de holder musketereden i hævd.

»Vi mangler jo stadigvæk staten. Når jeg siger en for alle og alle for en, så synes jeg, at det er vigtigt, at vi ikke efterlader nogen på nogen som helst perron«, siger hun.

Det sammenhold fik også ros fra scenen, hvor Anders Bondo Christensen hyldede musketereden, som den giver sig til udtryk i solidaritetspølser, slagsange og farvede veste i hobetal.

»Vi har været ved at give op, men så hørte vi kampsange og fik mod til at tage 21 timer til«, siger han og høster et noget større bifald, end da arbejdsgivernes kommunale chefforhandler Michael Ziegler efterfølgende gør ham selskab. Men han får lov at komme på scenen.