Arbejdsmarkedsforsker: Aftale på statsligt område kommer i dag

En aftale på det statslige område kan ventes i dag, lørdag, mener professor Bent Greve, arbejdsmarkedsforsker på RUC.

De allerede indgåede resultater på LO-området onsdag morgen, det kommunale område fredag og det regionale område lørdag morgen vil efter Greves vurdering blive overført til det statslige område.

Den aftale, der blev indgået tidligt lørdag morgen for alle ansatte i regionerne – akademikere og sygeplejersker – rummer ligesom for de tidligere grupper en lønramme på 8,1 pct, heraf generelle lønstigninger på 6,1 pct., for sygeplejerskerne dog 6,8 pct. over tre år.

Retten til spisepause, som har været et af store spørgsmål i de regionale forhandlinger, er blevet tacklet forskelligt for de to faggrupper. Sygeplejerne har fået et løfte om, at regionerne ikke vil røre ved den allerede betalte spisepausen, mens akademikerne har fået retten til den betalte spisepause skrevet ind i deres overenskomst - mod en mindre betaling.

Bent Greve venter, at den kommende aftale på det statslige område vil afspejle de allerede indgåede aftaler på LO-området og det regionale område.

Dennis Kristensens aftale blev retningsgivende

Det er efter hans opfattelse således komme til at holde stik, at den aftale, som FOA-lederen Dennis Kristensen onsdag morgen indgik for LO-forbundene med de regionale arbejdsgivere, er blevet retningsgivende for de følgende områder.

»Rammen på 8,1 pct. i lønfremgang er gentaget på det kommunale og regionale område, og det vil utvivlsomt også ske på det statslige område«, siger Greve.

Han peger på, at der i aftalen med regionerne er brugt tid på en række delaftaler om særlige formål og prioriterede grupper, en reguleringsordning der skal sikre eller tilstræbe en parallel lønudvikling på det offentlige og det private arbejdsmarked og en række puljer til f.eks. omsorgsdage for regionalt ansatte plejeforældre, fravær med løn ved fertilitets-behandling, et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært m.m.

Model for at løse problem med spisepausen

Greve peger også på, at man har indgået en aftale om en reduktion i fratrædelsesbeløbet ved åremålsansættelse og et ophør for fratrædelsesgodtgørelse for åremålsansatte, der fortsætter i jobbet. Det har været genstand for stor offentlig debat, at åremålsansatte hidtil har kunnet modtage en aftalt fratrædelsesgodtgørelse, selv om de har fået mulighed for at fortsætte arbejdet.

»På det statslige område har man nu fået en model for at løse problemet med spisepausen«, mener Bent Greve.

»Arbejdsgiverne vil gerne have en betaling for at give en ret til spisepausen, mens akademikerne vil have det skrevet ind i deres overenskomst, ligesom HK’erne allerede har det. Den regionale aftale viser, at det kan løses«.