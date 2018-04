66-årig sigtet for ulvedrab nægter at tale med politiet

Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Midt- og Vestjyllands Politi har foretaget en række tekniske undersøgelser af et ulvedrab, som de venter svar på. Det oplyser de i en pressemeddelelse. Undersøgelserne er lavet i forbindelse med den ulv, der 16. april blev skudt på en mark øst for Ulfborg i Vestjylland. Sagen har fået stor omtale, og den blussede atter op søndag aften, da DR offentliggjorde en video, der viser nedskydningen af ulven. På videoen ser man en bil, der holder parkeret på vejen. En ulv løber forbi på marken og bliver ramt af et af de tre skud, der bliver affyret fra bilen. DR oplyser, at skyderiet fandt sted på Liberal Alliances folketingskandidat Steffen Troldtofts grund. Det er angiveligt et nært familiemedlem til Troldtoft, der har affyret skuddene mod ulven. Video bliver del af sagen Skytten er en 66-årig mand, der er blevet sigtet for overtrædelse af jagtlovgivningen. Han nægter sig skyldig. Videoen skal sammen med de tekniske undersøgelser bruges i sagsbehandlingen, og politiet har også talt med flere vidner til episoden på marken. Resultaterne fra de tekniske undersøgelser ventes i løbet af maj, oplyser politiet. Ritzau har talt med Steffen Troldtoft, der ikke har nogen kommentarer i sagen. ritzau