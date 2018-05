Der er lidt over 24 timer til, at tiden løber ud. Parterne har indtil midnat tirsdag, inden forligsmandens deadline igen udløber.

Det er i de kommende timer, at fagbevægelsens musketered skal stå sin første rigtige styrkeprøve. Det er alle 19 bestyrelsesmedlemmerne i kommunerne og regionernes Forhandlingsfællesskab pinligt bevidste om, inden de går ind til bestyrelsesmødet i Dansk Sygeplejeråds lokaler på Sankt Annæ Plads 30.

Flere medlemmer, heriblandt Akademikernes Lars Qvistgaard, har en dårlig smag i munden og en knugende fornemmelse i maven omkring, hvilken drejning mødet vil tage.

3F, Socialpædagogerne og FOA har ikke koordineret på forhånd, men en efter en, leverer fagforbundene under LO den samme besked: Kun spørgsmålet om løn er tungtvejende nok til at kaste Danmark ud i en konflikt. Hvis det er spørgsmålet om lærernes arbejdstid eller spisepausen, der spænder ben for et forlig, bliver flere forhandlerne for LO-forbundene siddende ved forhandlingsforløbet. De vifter med et dokument fra 2. marts som begrundelse for deres beslutning. Her har et samlet forhandlingsfællesskab skrevet under på, at ”Danmarks offentligt ansatte er parate til at gå i konflikt for at sikre en fremgang i reallønnen”. Ikke for lærernes arbejdstid, og slet ikke for spisepausen.

På den anden side af bordet sidder blandt andet chefforhandler Grete Christensen med lange og tavse ansigter. Dagene op til mødet, har meldingerne svirret både internt og i medierne om, at flere LO-forbund overvejer at gå enegang. Derfor er beskeden ikke overraskende, men meddelelsen rammer forbavsende hårdt. Anders Bondo er formand for bestyrelsen, og han signalerer, at beskeden er modtaget, men det er uden at fortrække en mine. Et stort skår er slået af musketereden.

Fagforbundene under FTF og AC føler sig enormt svigtede. Flere kan faktisk næsten ikke holde det ud. De ser slet ikke på musketereden som en underskrevet aftale fra 2. marts. Ifølge dem handler pagten om at sætte hårdt mod hårdt og holde sammen. Arbejdsgiverne har frataget dem så mange rettigheder, og overenskomstforhandlingerne er deres mulighed for at sige fra. Også selvom det betyder, at landet bliver kastet ud i en altødelæggende storkonflikt.

Flere fagforbund under LO opfatter FTF og ACs fortolkning af pagten som en renselsesproces efter de blandt andet er blevet frataget kutymefridage. De forbereder sig på konflikt for konfliktens skyld.