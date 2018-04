Mette Frederiksen vil ændre måden, de offentligt ansatte forhandler overenskomst på

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, vil se på, om man kan ændre måden at forhandle de offentlige ansattes overenskomster. Det skyldes ifølge S-formanden, at konfliktniveauet er blevet forhøjet.

»Vi har været vidner til et forløb, som må give anledning til en vis refleksion ikke mindst på den længere bane«.

»Dels i forhold til Moderniseringsstyrelsen, dels om de overordnede økonomiske rammer for vores velfærd og om fremtiden for den danske arbejdsmarkedsmodel på det offentlige arbejdsmarked«, siger Mette Frederiksen.

Det er første gang, hun kommenterer resultatet af overenskomstforhandlingerne, efter de sidste aftaler faldt på plads i weekenden.

Mette Frederiksen har fået kritik for ikke at ville afvise et eventuelt regeringsindgreb i en konflikt. Af samme grund er hun ikke velkommen som taler i Aalborg 1. maj.

ritzau