1. maj: Her kan du høre politikere og fagbosser tale Dennis Kristensen, Anders Bondo og Mette Frederiksen er blot nogle af de personer, som du har mulighed for at høre tale om overenskomstforhandlinger og solidaritet, når de i dag holder 1. maj-taler rundt om i landet.

Røde, blafrende flag der smælder, solidariske taler og kammeratlige fadøl. Tirsdag er det 1. maj - arbejdernes internationale kampdag.

Traditionen tro begiver politikere og fagbosser sig i ud landet for at tale til folket. Her kan du læse, hvor og hvornår du kan høre deres taler.

Socialdemokratiet

Partiformand Mette Frederiksen, begynder lige som sidste år i Ballerup, hvor hun også selv bor.

Kl. 7.10: Dagens første tale er hos Socialdemokratiet på Tapeten i Ballerup

Kl. 8.20: Taler hun på Glostrup Bibliotek

Kl. 10.15: I Næstved kan du høre formanden tale på Grønnegades Kasernes Kulturcenter

Kl. 12.50: Taler hun på Torvet i Ringsted

kl. 14.50: I Fælledparken i København holdes den store tale.

Mette Frederiksen holder sig på Sjælland hele dagen. Men rundt om i landet kan du møde andre af de socialdemokratiske politikere.

På Fyn holder Dan Jørgensen syv taler i løbet af dagen. I Aarhus kan du bl.a. høre Nicolai Wammen tale på Havnepladsen, mens Trine Bramsen taler flere steder i Odense.

SF

Borgerne i Ballerup får endnu en mulighed for at høre en af dagens socialistiske talere tidligt fra morgenstunden. SF's formand, Pia Olsen Dyhr, har nemlig også valgt at holde sin første tale i den københavnske forstad. Og hun holder sig i hovedstadsområdet hele dagen.

07.30: Første tale er hos 3F Storkøbenhavn i Ballerup

09.00: Næste tale forgår også hos 3F, men denne gang i Kastrup på Saltværksvej 68

10.15: Pia Olsen Dyhr taler hos Dansk Socialrådgiverforening på Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg

13.45: Den første af to taler i Fælledparken foregår på Store Scene

14.30: Tirsdagens sidste tale er i HK Hovedstaden og FOA’s fællestelt i Fælledparken

Gruppeformand Jacob Mark har et tætpakket program, der starter om morgenen på Amager, hvorefter han blandt andre steder besøger Næstved og Faxe, inden han slutter af i Køge. Holger K. Nielsen taler på Torvet i Nykøbing Falster, og i Fælledparken kan du høre Margrete Auken holde tale.

Enhedslisten

Hos Enhedslisten har den politiske ordfører, Pernille Skipper, valgt at holde alle dagens taler i hovedstadsområdet.

08.30: Går Pernille Skipper på talerstolen hos 3F i Kastrup på Saltværksvej 68

09.30: Taler hun hos Dansk Sygeplejeråd på Frederiksborggade i København K

10.45: Kan du høre hende tale hos Rør og Blikkenslagernes Fagforening i Byggefagens Hus

13.15: Pernille Skipper slutter også af i Fælledparken med sin sidste tale.

Også hos Enhedslisten sørger man for, at borgerne i Ballerup får en politisk tale til morgenmad. Klokken 08.00 taler Søren Søndergaard i 3F's lokaler, hvorefter turen går til Ishøj, Herlev og Søborg.

Fagbevægelsen

I weekenden fik overenskomstforhandlingerne en længe ventet afslutning. Og mon ikke, det er et emne, der kommer til at fylde i talerne fra fagforbundene. Det har du mulighed for at finde ud af her:

Dennis Kristensen FOA's netop afgåede forbundsformand har været en af de centrale profiler i forhandlingerne. Og det bliver stadig diskuteret, om han løb fra fagforeningernes musketer ed, da han som den første indgik forlig på det regionale område.

07.45: Dennis Kristensen taler hos FOA 1 i Valby

Formand i 3F Per Christensen er kampklar allerede tidligt om morgenen.

07.00: Klub Herlev, Herlev Bygade 92

10.45: Arbejdermuseet, Rømersgade 22, Kbh. K

14.00: 3F Køge

Lizette Risgaard, der er formand i LO, taler flere steder i Jylland, inden hun slutter af i Fælledparken.

07.00: LO Skive-egnen

08.30: LO NordVestjylland

10.00: LO Herning-Ikast

14.00: Fælledparken, København

Også Anders Bondo fra Danmarks Lærerforening kan du høre tale i Fælledparken klokken 14.00.