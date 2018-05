Højesteret slår fast: Ok at sætte familie på gaden efter brandbombeangreb mod politiet Familien til en ung mand, som er dømt for kaste brandbomber mod politiet, bliver smidt ud af deres lejlighed i Vollsmose.

Senest 30. juni 2018 skal en ung mand og hans familie være ude af deres lejlighed i Vollsmose.

Det har Højesteret slået fast tirsdag 1. maj i en principiel afgørelse, der sætter punktum for et næsten tre år langt sagsforløb.

Sagen startede i juni 2015, da cirka 50 unge kastede molotovcocktails, sten og flasker efter en politipatrulje ved Bøgetorvet i Odense-bydelen Vollsmose. Ni af de involverede blev fanget på videokamera og idømt otte måneders fængsel for optøjerne.

Samtidig forsøgte de unge mænds boligforeninger, Civica og Fyns Almene Boliger (FAB), at opsige deres familiers lejemål. Argumentet var, at de unge mænd havde skabt utryghed i området omkring deres bolig.

Men mens Civica havde held til at få Østre Landsrets ord for, at de lovligt kunne smide familierne til fem af de unge ud af deres lejligheder, fik FAB ikke medhold i den første af deres fire sager.

Angrebet på politiet fandt nemlig sted i Bøgeparken, som Civica ejer, mens de fire familier, som FAB forsøgte at få opsagt, bor i Birkeparken.

Og selv om kun en lille sti adskiller Birkeparken fra Bøgeparken, fandt landsretten, at der var tale om to forskellige områder. De unge mænd havde dermed ikke opført sig utryghedsskabende i deres eget område, og FAB havde således ikke ret til at opsige deres familiers lejemål.

FAB ankede efterfølgende sagen til Højesteret, der nu har omstødt landsrettens dom og slået fast, at et boligområde er mere end bare en boligafdeling.

»Jeg tror, det er rart for Vollsmoses mange beboere at vide, at reglerne ikke afgøres ud fra, om man bor på den ene eller anden vej, eller den ene eller anden matrikel. Reglerne er lige for alle: hvis man skaber utryghed i Vollsmose, kan ens lejlighed blive opsagt«, siger Iben Lindhardt Olsson, advokat for FAB i sagen.

Boligområde eller ej

Selvom Iben Lindhardt Olsson helst så, at det slet ikke var nødvendigt at opsige beboeres lejemål, er hun glad for, at det, ifølge hende, nu vil være en hurtigere proces.

»Afgørelsen giver jo klarere rammer for, hvad der udgør et boligområde, og hvad der ikke gør. Det vil nok give nogle hurtigere sager i de her anliggender. Det tror jeg, at alle parter er interesserede i - både boligforeningerne, men også de beboere, der skal vente på at finde ud af, om de skal flytte eller ej«, siger Iben Lindhardt Olsson.

Advokaten på den modsatte side af sagen, Vilhelm Dickmeiss, der repræsenterer den nu udsmidte familie, er ikke enig i, at Højesteretsdommen har skabt mere klarhed over, hvornår familiers lejemål kan opsiges på grund af utryghedsskabende opførsel.

»Højesteretsdommen udvider området for, hvornår man kan opsige et lejemål fra at være en boligafdeling til et boligområde. Det giver en masse usikkerhed - for hvad er et boligområde? Er det Vollsmose? Eller hele Odense Øst?«, siger advokat Vilhelm Dickmeiss.

Som en del af sin ghettoplan præsenterede regeringen i februar et forslag om, at det skal være muligt at opsige en beboers families lejemål, hvis beboeren begår utryghedsskabende kriminalitet indenfor 1 kilometer af sin bopæl.

Det så Vilhelm Dickmeiss som en klar udvidelse af den eksisterende lov for almene boliger, der ville gøre det endnu nemmere at smide kriminelle og deres familier ud af boligforeninger. Nu er han ikke længere så sikker.

»Jeg troede aldrig, jeg skulle sige det, for jeg er bestemt ikke tilhænger af det forslag, men det ville give mere klarhed end Højesterets afgørelse i dag. Og en kilometer kan jo hurtigt vise sig at være et mindre areal end Højesterets vurdering af et boligområde«, siger Vilhelm Dickmeiss.

Udover familien, som Højesteret nu har besluttet skal fraflytte inden 30. juni, venter yderligere tre familier, hvis sønner er dømt for angrebet på politipatruljen i 2015, på afgørelse. Deres sager har været sat i bero i Landsretten, mens man afventede Højesterettens afgørelse i den første sag. Der vil formentlig falde dom i deres sager inden for de næste par måneder.