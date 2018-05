Tibet-sagen: To ledende politifolk bliver tiltalt for falsk forklaring i retten

Sagen om det klokkeklare lovbrud mod protibetanske demonstranter under et kinesisk præsidentbesøg i juni 2012 får nu et retligt efterspil.

Statsadvokaten i København har således besluttet, at der skal rejses tiltale mod to ledende politifolk, vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og politikommissær Henrik Oryé, for at have løjet i retten om det omstridte forløb, erfarer Politiken.

Fik hele ansvaret

De to ledende politifolk stod også tilbage med hovedansvaret for den lovstridige behandling af demonstranter, da en kommission i december afgav en stærkt kritisk beretning om politiets behandling af demonstranter under kinesiske statsbesøg.

Tibet-sagen tog for alvor fart i september 2015, da daværende politidirektør i København Thorkild Fogde blev bekendt med indholdet af en særlig operationsbefaling om at fratage demonstranter deres tibetanske flag. Få dage senere nedsatte daværende justitsminister Søren Pind (V) Tibetkommissionen.

Straframme: Fire års fængsel

Claus Hjelm Olsen og Henrik Oryé var i forvejen sigtet for falsk forklaring, fordi de under en klagesag i Københavns Byret afviste, at der blev givet ordre til at fjerne demonstranter.

Det er højst usædvanligt, at politifolk skal i retten for falsk forklaring, der ifølge straffeloven kan give helt op til fire års fængsel.

Opdateres...