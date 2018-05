Københavns Politi anholder otte ved 1. maj-demonstration

Københavns Politi har anholdt i alt otte personer i forbindelse med demonstrationer.

Det oplyser vicepolitiinspektør Allan Wadsworth-Hansen fra Københavns Politi.

Demonstrationen er holdt i forbindelse med 1. maj, og demonstranterne var på vej til Fælledparken, da de blev anholdt.

Først på eftermiddagen blev fire personer anholdt. Tre blev anholdt for brud på maskeringsforbuddet, mens én er anholdt for vold mod tjenestemand.

Politiet anholdt de fire personer ad to omgange. Først ved Gothersgade og Landemærket i indre by, hvor de anholdt tre personer - to for brud på maskeringsforbud og den ene for vold mod tjenestemand

Lidt senere anholdt politiet den fjerde person ved Rømersgade.

»Efter anholdelserne ved Landemærket faldt de ret hurtigt til ro«, siger vicepolitiinspektøren, der understreger, at arrangementet i Fælledparken er forløbet roligt.

»Der har dog i forbindelse med anholdelserne været kastet nogle røgbomber, siger Allan Wadsworth-Hansen.

Men senere blev yderligere fire anholdt. En blev anholdt ved Israels Plads for overtrædelse af maskeringsforbuddet, mens de tre sidste blev anholdt ved Fælledparken.

En er anholdt for besiddelse af en kniv, en for forsøg på vold og den sidste for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Sidst på eftermiddagen forsøgte en gruppe fra den yderste venstrefløj konfrontation med en gruppe fra den yderste højrefløj.

»Vi er gået mellem de to grupper og holder dem adskilt, så det ikke kommer til konfrontation«, siger Allan Wadsworth-Hansen.

ritzau