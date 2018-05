Løkke-regeringernes holdudskiftninger Siden Lars Løkke indtog statsministerkontoret, har han foretaget flere ministerrokader. Her er de udskiftninger, der er sket siden 2015.

Lars Løkke Rasmussen har siddet for bordenden ved regeringsmøder i 1039 dage.

Og selv om han har mange års erfaring med at tøjle ministerholdene, så har han ikke kunnet undgå holdudskiftninger som følge af stridigheder mellem enkelte ministre og Folketinget.

Her er Løkkeregeringerne siden han overtog magten efter socialdemokraternes Helle Thorning-Schmidt for 2 år og 10 måneder siden.

28. juni 2015: Regeringen Lars Løkke Rasmussen II træder til med en ren venstrebesætning.

Den fortsætter frem til slutningen af november 2016 med to holdudskiftninger undervejs. Den 30. september 2015 og den 29. februar 2016 udskiftes enkelte ministre:

Statsminister : Lars Løkke Rasmussen

: Lars Løkke Rasmussen Finansminister : Claus Hjort Frederiksen

: Claus Hjort Frederiksen Udenrigsminister : Kristian Jensen

: Kristian Jensen Kultur- og kirkeminister : Bertel Haarder

: Bertel Haarder Transport- og bygningsminister : Hans Christian Schmidt

: Hans Christian Schmidt Miljø- og fødevareminister : Eva Kjer Hansen, udskiftet i februar 2016 med Esben Lunde Larsen

: Eva Kjer Hansen, udskiftet i februar 2016 med Esben Lunde Larsen Erhvervs- og vækstminister : Troels Lund Poulsen

: Troels Lund Poulsen Udlændinge-, integrations- og boligminister : Inger Støjberg

: Inger Støjberg Social- og indenrigsminister : Karen Ellemann

: Karen Ellemann Justitsminister : Søren Pind

: Søren Pind Energi-, forsynings- og klimaminister : Lars Christian Lilleholt

: Lars Christian Lilleholt Minister for børn, undervisning og ligestilling : Ellen Trane Nørby

: Ellen Trane Nørby Sundheds- og ældreminister : Sophie Løhde

: Sophie Løhde Skatteminister : Karsten Lauritzen (V)

: Karsten Lauritzen (V) Uddannelses- og forskningsminister : Først Esben Lunde Larsen (V), der i februar 2016 udskiftes med Ulla Tørnæs

: Først Esben Lunde Larsen (V), der i februar 2016 udskiftes med Ulla Tørnæs Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde : Carl Holst, som i september 2015 erstattes af Peter Christensen

: Carl Holst, som i september 2015 erstattes af Peter Christensen Beskæftigelsesminister: Jørn Neergaard Larsen

Den præsenterer sit regeringsgrundlag under overskriften »Sammen for fremtiden«, der lanceres under temaerne vækst, tryghed og sikkerhed i Danmark.

Men den holder ikke perioden ud. Carl Holst fældes på en række sager om blandt andet misbrug af offentlige midler og for at lade sin personlige rådgiver - hvis opgave retteligen var at tage sig af kommunikationsopgaver for Region Syddanmark - udføre arbejde under sin folketingsvalgkamp. Efter en hidsig mediestorm må han trække sig fra sin ministerstilling.

I september 2016 må også Eva Kjer Hansen (V) trække sig efter at have mistet folketingsflertallets tillid. De konservative var sammen med rød blok utilfreds med hendes håndtering af Landbrugspakken. Hun erstattes af Esben Lunde Larsen, hvis ministerpost indtages af Ulla Tørnæs. Lunde Larsen belastes i sin ministerperiode af blandt andet en sag om en vindmølle, som hans familie havde økonomisk interesse i, og af sagen om de vestjyske kvotekonger.

28. november 2016: Lars Løkke Rasmussen III-regeringen - den nuværende - dannes som en koalition mellem Venstre, Liberal Alliance og de konservative. I august 2017 flyttes fiskeriministerposten fra miljø- og fødevareministeren til ligestillingsministeren. Den indretning fortsætter uændret frem til 2. maj 2018, hvor to ministre trækker sig.