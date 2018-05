Tre tiltalt for røveri af smykker til 11 millioner

Tre mænd er blevet tiltalt for et millionrøveri mod guldsmeden Pigen og Diamanten på Frederiksberg.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse. To af de tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden efteråret, mens den tredje tiltalte ikke længere er fængslet.

Det var fredag 9. juni sidste år, at to mænd begik det grove røveri mod Pigen og Diamanten. De to gerningsmænd kom til stedet på en knallert, hvorefter de løb ind i forretningen og truede personalet med en pistol.

Herefter knuste de glasmontre og stjal forskellige guld- og diamantsmykker til en værdi af 11 millioner kroner, fremgår det af anklagen.

Politiet anholdt 9. september sidste år to mænd på 32 og 33 år ved en aktion. Her fandt politiet også 40 kilo amfetamin og ti kilo MDMA. Dagen efter blev de to fængslet.

Voldsomt røveri

Fire dage senere blev en 34-årig mand anholdt efter flere ransagninger i København. Han blev ligeledes varetægtsfængslet.

Politikommissær Hans Erik Raben fortæller, at politiet er gået stille med dørene i sagen af hensyn til efterforskningen.

»Jeg kan ikke sige så meget mere, da vi stadig efterforsker, og der er navneforbud«, siger han.

Efterforsker I stadig, fordi I leder efter flere gerningsmænd?

»Jeg vil ikke sige, hvad den (efterforskningen, red.) indeholder og ikke indeholder. Men det er et voldsomt røveri til mange millioner og en stor klump narkotika til en værdi af 12-15 millioner kroner på gadeplan«.

Sagen begynder 16. maj i Retten på Frederiksberg og kører over fem dage.

ritzau