Sygeplejerske erkender overgreb: Det er noget svineri

En mandlig sygeplejerske erkender, at han en nat i december sidste år forgreb sig seksuelt på en kvindelig patient på et københavnsk hospital.

Dog afviser han anklagemyndighedens påstand om, at overgrebet udviklede sig til en decideret voldtægt.

»Der er ingen tvivl om, at jeg både skammer mig og har dårlig samvittighed«, siger den tiltalte torsdag i Københavns Byret.

Sygeplejersken forklarer, at han 9. december var på nattevagt på akutmodtagelsen, da en meget beruset kvinde blev bragt til stedet.

»Jeg rusker lidt i hende et par gange, men hun reagerer nærmest ikke - andet end nogle mumle-lyde«, siger den tiltalte.

Herefter gennemgår han den unge kvindes krop for skader, inden han lægger hende i aflåst sideleje. Den manøvre skal ifølge den tiltalte sikre, at hun ikke bliver kvalt i sit eget opkast.

»Jeg undersøger ryggen ved at trygge ned ad rygsøjlen. Samtidig er hendes strømpebukser også trukket lidt ned, så dele af hendes baller er synlige, og så er det, at jeg bliver fristet«, siger den tiltalte.

Kvinden husker situationen anderledes

Den 32-årige mand forklarer detaljeret og nøgternt, hvordan han herefter befølte sin patient med hænderne på baller og i skridtet, og at han herefter gned sin penis op ad hende. Det gjorde han et par gange.

»Men så tænker jeg, at det er noget svineri, jeg har gang i. Pludselig vender hun sig om og peger på mig og siger 'jeg slår dig ihjel'. Det svarer jeg ikke på, for jeg ved godt, at jeg har dummet mig«, siger den tiltalte.

Den unge kvinde husker situationen anderledes. I retten forklarer hun, at hun egentlig ikke havde drukket så meget, men at hun alligevel følte sig lammet. Hun kunne ikke bevæge sig, men hukommelsen virker relativt klar.

»Han rører ved mig tre-fire gange både analt og ved skeden, men bliver afbrudt af ting, der sker rundt om os. Til sidst bliver det til en voldtægt«, siger kvinden, der kræver en erstatning på 120.000 kroner.

Dommen i sagen fortsætter fredag, hvor dommen også ventes.

ritzau