Politiet rykker talstærkt ud til fynske kolonihaver

Fyns Politi er torsdag til stede ved kolonihaveforeningerne Biskorup og Martinsminde, der ligger ved Kertemindevej i Odense.

Det fortæller Charlotte Nyborg, der er kommunikationschef ved Fyns Politi.

»Jeg kan godt bekræfte, at vi er der«, siger hun.

Hun ønsker ikke at oplyse, hvad det drejer sig om, eller hvor længe politiet har været der.

Fyens.dk har talt med Jørgen Dyrvig, der er næstformand i bestyrelsen for Haveforeningen Martinsminde.

»Vi har et samarbejde med politiet og kommunen om bekæmpelse af kriminalitet i området. Politiet har tidligere været på besøg i vores haveforening«, siger Jørgen Dyrvig til avisen og tilføjer, at foreningen har nogle 'uheldige elementer', som har et hus i området.

»Mere kan jeg ikke fortælle dig. Det ligger i den aftale, vi har med politiet og kommunen. Faktisk var jeg ikke engang klar over, at politiet ville komme i dag«, siger Jørgen Dyrvig til Fyens.dk.

