Minister strammer op: Politiet bør kun få adgang til kommende dna-center i terrorsager

Ændringsforslaget fejer en af bekymringerne af bordet. Socialdemokratiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen håber derfor på, at mange partier vil støtte det endelige lovforslag.

»Der er ikke noget, der skal være uklart, når en lov skal til at tredjebehandles. Man kan sige, ministeren burde have været mere klar i mælet fra starten af, men det er ikke op til mig at svare på det. Nu når vi forhåbentlig frem til et meget bredt politisk flertal, hvilket er vigtigt for en lov, som er så vigtig for danske patienter«, siger han.

I en sms udtrykker også Venstres Jane Heitmann støtte til ændringsforslaget:

»Jeg er glad for, det nu bliver præciseret, hvornår politiet har mulighed for at få adgang til følsomme og personlige oplysninger«.

Lovforslaget om oprettelse af Nationalt Genom Center ventes at blive færdigbehandlet inden sommerferien.