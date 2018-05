Politiet finder narko og ammunition i fynske kolonihaver

Under en aktion i to haveforeninger på Fyn har politiet torsdag fundet amfetamin, ammunition, heroin, hash og kontanter.

Syv personer blev anholdt, men torsdag eftermiddag er to af de anholdte blevet løsladt igen.

Ifølge Fyns Politi var der tale om en større planlagt aktion i haveforeningerne Biskorup og Martinsminde i det nordøstlige Odense.

»Vi har gennem et stykke tid fået underretninger om, at der blev opbevaret ulovlige våben og narkotika på forskellige adresse i de to haveforeninger«, siger vicepolitiinspektør Henrik Thrane Jensen i en pressemeddelelse.

»Det har skabt stor utryghed blandt de mange lovlydige havefolk i området. Derfor valgte vi at lave en stor koordineret aktion i dag, hvor vi har fundet både narkotika og ammunition«.

Tidligere torsdag talte Fyens Stiftstidende med Jørgen Dyrvig, der er næstformand i bestyrelsen for haveforeningen Martinsminde.

»Vi har et samarbejde med politiet og kommunen om bekæmpelse af kriminalitet i området. Politiet har tidligere været på besøg i vores haveforening«, sagde Jørgen Dyrvig og tilføjede, at foreningen har nogle 'uheldige elementer', som har et hus i området.

»Mere kan jeg ikke fortælle dig. Det ligger i den aftale, vi har med politiet og kommunen. Faktisk var jeg ikke engang klar over, at politiet ville komme i dag«, forklarede han.

Fyns Politi oplyser, at aktionen gik i gang klokken 10, og at den først var afsluttet ud på eftermiddagen.

ritzau