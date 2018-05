Her er kommissionsformanden, der skal granske lærernes arbejdstid Per B. Christensen skal stå i spidsen for den nye undersøgelseskommission, der skal granske lærernes arbejdstid. Kommissionen blev nedsat ved de netop afsluttede overenskomstforhandlinger.

Det bliver en mand med indgående kendskab til uddannelsesverdenen, der skal stå i spidsen for den undersøgelseskommission, som skal granske lærernes arbejdstid.

61-årige Per B. Christensen skal i de kommende tre år stå i spidsen for en kreds af eksperter, som har til opgave at afdække, hvordan arbejdtidsregler kan understøtte god undervisning, skriver Avisen.dk.

Avisen.dk har talt med Per B. Christensen, der ikke ønsker at knytte kommentarer til sin udnævnelse, før den er officiel fredag morgen.

Beslutningen om at nedsætte undersøgelseskommissionen blev truffet under de netop afsluttede overenskomstforhandlinger, hvor det ikke lykkedes lærerformand Anders Bondo Christensen og Kommuners Landsforenings topforhandler, Michael Ziegler, at blive enige om nye arbejdstidsregler.

Per B. Christensen stoppede i juni 2017 som direktør i Børne- og Kulturforvaltningen i Næstved Kommune efter næsten 20 år på posten. Fra 2001– 2009 var han formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) i samme periode medlem af Kommunernes Landsforenings embedsmandsgruppe om kommunalreformen og kvalitetsreformen.

I januar i år udpegede undervisningsminister Merete Riisager ham til opmand, der skal være med til at sikre, at FGU - Forbedende Grunduddannelse - kommer godt fra start lokalt.

Per B. Christensen kender hverdagen i folkeskolen, da han selv er uddannet lærer.

På det sociale netværksmedie Linkedln beskriver han sig selv således:

»Jeg har beskæftiget mig med uddannelse, udvikling af uddannelse og ledelse på børn- og unge - kultur - arbejdsmarkeds - uddannelses - og personaleområdet i stat, amt og kommuner næsten hele mit voksne liv. Jeg har skrevet en række artikler om ledelse, uddannelse og udvikling af den offentlige sektor og er medforfatter til en række publikationer og lærebøger, ligesom jeg fortsat holder en række foredrag om ovenstående«, skriver Per B. Christensen.

Selv om lærernes formand Anders Bondo Christensen ærgrede sig over den manglende enighed ved forhandlingsbordet, satte han samtidig sin lid til det kommende kommissionsarbejde:

»Som alle ved, har Michael Ziegler og jeg siddet i fem måneder og prøvet at finde hinanden. Det har vi ikke kunnet. Derfor har vi i fællesskab besluttet, at vi skal have et bedre grundlag for at lave en aftale«, erklærede lærerformanden og tilføjede:

»Jeg tror på projektet. Jeg vil have en ordentlig aftale, og det er det, vi forsøger at få nu«, lød det Anders Bondo Christensen.

Han afviste, at kommissionen kunne betragtes som en syltekrukke og pointerede, at alternativet havde været, at lærerne atter var havnet i en konflikt. Det var en omfattende lockout i 2013, der førte til et politisk indgreb og den lov, som i dag regulerer lærernes arbejdsstid.

ritzau