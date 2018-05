Dagens vigtigste historier: Sladder på Christiansborg og Nobelskandale i Sverige Nobels litteraturpris bliver ikke uddelt i år, og udnævnelsen af Britt Bager til toppost i Venstre har skabt uro i folketingsgruppe. Her er de vigtigste historier, du bør kende til i dag.

Efter en skandale om sexchikane og voldsom medlemsflugt aflyser Det Svenske Akademi årets nobelpris i litteratur. Seks medlemmer har den seneste måned forladt akademiet som følge af anklager om seksuelle krænkelser mod en fremtrædende mand i det svenske kulturliv. »Beslutningen er taget på baggrund af, at Akademiet er svækket i antal, og at omverdenen har tabt tillid til Akademiet«, hedder det i en pressemeddelse.

Har du mistet overblikket over, hvad det hele handler om? Bare rolig. Vi gennemgår forløbet her.

Foto: Sebastian Buur Gunvald

Der blev klappet på gruppemødet, da Venstre i torsdags valgte Karen Ellemann og Britt Bager som henholdsvis ny gruppeformand og politisk ordfører. Men efterfølgende er der langt fra kun blevet klappet på de små kontorer på den gule gang på 3. sal, hvor Venstres folketingsmedlemmer holder til. For Britt Bager kom først i Folketinget ved seneste valg, og der var en række venstrefolk, der op til torsdag havde lagt billet ind på posten som politisk ordfører. Der er meget mere fra den politiske sladdercentral, hvis du klikker her.

Krigen i Yemen har været i gang i mere end 1100 dage, og situationen er mere end kritisk. Basale nødvendigheder bliver bombet i stykker af de stridende parter i det, der er en af verdens værste humanitære katastrofer. Samtidig truer regntiden med at genstarte en voldsom koleraepidemi, og fredsforhandlingerne har lange udsigter. Læs den dystre men meget vigtige historie her.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Anders Bondo Christensen forlader posten som formand for Forhandlingsfællesskabet – den organisation, der forhandler overenskomst på vegne af de kommunalt ansatte. Det trækker søm ud at sidde med ved OK-forhandlingerne, siger lærerformanden, der nu vil bruge sine kræfter på at lande en arbejdstidsaftale for medlemmerne i Danmarks Lærerforening.

Foto: Thomas Borberg

Når Cityringen, den nye del af Københavns metro, åbner om cirka et år, skal passagererne til at betale et såkaldt »kvalitetstillæg« for at køre med de førerløse tog. Det kunne vi fortælle tidligere i dag. Nu er de tre største partier i forligskredsen bag loven (V, S og DF) parate til at se på, om det virkelig er nødvendigt at indføre tillægget, der for eksempel betyder, at prisen for et 2 zoners pendlerkort til den kollektive trafik i København stiger fra 395 kroner til 475 kroner om måneden, hvis kortholderen gerne vil bruge metroen - en prisstigning på 20 procent. Mon ikke det vil glæde mange passagerer derude.

Foto: Peter Hove Olesen

I dag har Alternativets Uffe Elbæk fortalt, hvad der ville ske, hvis han bestemte det hele (altså hvis han havde 90 mandater, ikke hvis han var diktator... Bevares!). Elbæk har en række interessante og opsigtsvækkende forslag i bunken. For eksempel ser han gerne en specifik skat på naturens ressourcer, så de bliver brugt med større omhu. Og så vil han gerne indføre en form for demokratisk værnepligt. Realitisk? Døm selv og se de andre forslag her.

