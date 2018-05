Rikke Schmidt Kjærgaard vågnede og var fanget i sin egen krop: Et blink betød nej og to betød ja Rikke Schmidt Kjærgaard døde, men vågnede fra koma fanget i sin egen krop uden at kunne kommunikere på andre måder end ved at blinke. Helt mirakuløst er hun i dag helbredt. Nu har hun skrevet en bog om sin vej tilbage til livet.

Den livsfarlige bakterie Visualisering skubber forskningen videre Den meningitisbakterie, som nær havde taget livet af Rikke Schmidt Kjærgaard, er på hendes foranledning visualiseret. Det gjorde molekylærbiolog Ditte Høyer Engholm i sin ph.d.-afhandling. »Forskere retter ofte blikket mod detaljerne og tilegner sig en masse specialviden. Ved at visualisere en hel bakterie, håber jeg, at forskerne kan opdage nye sammenhænge for, hvordan deres specialviden har betydning for bakteriens biologi«, forklarer hun. Bakterien, som retteligt hedder Streptococcus pneumoniae, er så lille, at man ikke kan tale om, at den har farver i virkeligheden, men Ditte Høyer Engholm gav den farver, der var flotte, og som fremhæver vigtige funktioner ved den. Vis mere

Hun har faktisk været død, så hun burde ikke kunne komme smilende ned ad trappen.

Men det gør hun. I rask tempo, og først når hun giver hånden, opdager man, at hun har fået amputeret de yderste led af fingrene.

Og det er med disse fingre. Helt konkret langemand på højre hånd og tre små fingre på venstre, at hun nu har skrevet en bog om sin død, tiden som lammet, og om hvordan hun møjsommeligt derefter måtte lære at leve igen.

Hun har læst sin journal på flere hundrede sider, interviewet læger, sygeplejersker og talt forløbet igennem med sin familie. Hendes mand skrev 75 siders dagbog på computeren igennem hele forløbet.

»Det har været terapi for mig«, fortæller hun på sit kontor i Videnskabernes Selskabs hus midt i København.

Hvis man et øjeblik havde glemt, hvor store ting videnskaben kan udrette, husker man det her i den imposante bygning, hvor der er højt til loftet over marmorgulvene. Måske et meget passende sted, for en, som har snydt døden og er et medicinsk mirakel.

»Bogen er også min måde at give noget tilbage, for alt det læger og sygeplejersker har gjort for mig. Det er så sjældent, at folk overlever det, jeg har været igennem. Der er kun 5 procents chance for at overleve, og så er det ofte med store hjerneskader til følge. Min historie er guld for lægerne«, forklarer hun.

overlever Kun ganske få mennesker har overlevet, det Rikke Schmidt Kjærgaard har været igennem. Derfor er der kun få, der som hende kan fortælle om, hvordan det er at være fanget i sin egen krop. Lammet, men ved bevidsthed. Foto: Martin Lehmann

overlever Kun ganske få mennesker har overlevet, det Rikke Schmidt Kjærgaard har været igennem. Derfor er der kun få, der som hende kan fortælle om, hvordan det er at være fanget i sin egen krop. Lammet, men ved bevidsthed. Foto: Martin Lehmann

Bogen er først skrevet på engelsk, for da Rikke Schmidt Kjærgaard blev syg, var hun i gang med en karriere som naturvidenskabelig forsker, og hun, hendes mand og deres tre børn var netop kommet hjem fra arbejdsophold i England og USA. Derfor kom de engelske formuleringer lettere til hende, og bogen er så oversat til dansk.

Et afgørende blink

Ingen kunne have forudset, at Rikke Schmidt Kjærgaard ville blive dødeligt syg. Dagen efter nytårsaften, da det lige var blevet 2013, fik hun influenzasymptomer, som i løbet af ganske få timer gjorde hende alvorligt syg. I ambulancen gik hendes hjerte i stå.

»Der er mange, som har spurgt, hvordan det er at være død, og jeg må sige, at for mig var det bare slut. Jeg var bare væk. Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, at andre oplever noget andet, men for mig var der ikke noget«.

Rikke Schmidt Kjærgaard blev genoplivet, og på sygehuset kom hun i respirator på intensivafdelingen. Her fandt de senere ud af, at hun havde fået en særlig form for bakteriel meningitis, som medførte en akut blodforgiftning af hele kroppen, hundredvis af blodpropper og en svær hjerneblødning. Næsten samtlige organer satte ud, og Rikke Schmidt Kjærgaard lå i koma.

Lægerne forberedte hendes familie på, at det efter al sandsynlighed var slut, og selv om hendes mand sad ved sin hustrus side og læste hendes yndlingsbog højt, en 1800-talsroman af Jane Austin, planlagde han derfor også hendes begravelse.

Men så kom Rikke Schmidt Kjærgaard, uden nogen vidste det til bevidsthed. Først i sekunder. Så i intervaller på 10 eller 15 sekunder, hvor hun registrerede det hvide loft, og at der var folk omkring hende. Derefter timers sort søvn.

Først efter 12 dage opdagede hendes mand, at hendes øjne åbnede og lukkede sig en smule. Lægerne advarede mod optimisme, øjenbevægelserne behøvede ikke at være tegn på, at hun var ved bevidsthed. Men efter få dage fandt hendes mand ud af, at hun reagerede på det, han sagde. Hun var ’derinde’. Hun blinkede helt bevidst bag respiratorens slanger, men kunne ikke røre sig.

»Man må forstå, at når man vågner fra koma, går det meget langsomt. Jeg var vågen i sekunder, og jeg kunne intet huske. Det var ikke store filosofiske tanker. Jeg prøvede bare at finde ud af, hvor jeg var, og hvem der var i lokalet. I de første uger var jeg ikke bevidst om, hvad der var sket og slet ikke i stand til at tage det ind«.

Derfor var det først senere, at desperationen kom.

»Senere forstod jeg lidt mere. Jeg fik igen og igen fortalt, hvor jeg var, og modsat hvad alle troede, forstod jeg godt, hvad de fortalte mig, men det kunne jeg ikke give udtryk for. Jeg glemte det også hurtigt igen«, forklarer Rikke Schmidt Kjærgaard.

En sygeplejerske introducerede, at hun skulle blinke en gang for nej og to gange for ja, så kunne hun kommunikere med sin omverden. De havde også en staveplade, hvor hun kunne kigge på bogstaverne, men det var svært og langsommeligt. Det meste foregik derfor omkring hende. Uforståelige behandlinger, skiftende personale, og hendes eneste holdepunkt, hendes mand, som hele tiden var ved hendes side. Var han der ikke, greb panikken hende.

Langsomt, ganske langsomt blev Rikke Schmidt Kjærgaard bedre, men det betød også, at hun forstod mere af sin situation.

»Min krop var mit fængsel, og min hjerne var ikke til nogen hjælp«, som hun beskriver det. Hun granskede sin hjerne efter rester af, hvad hun tidligere vidste. Nogle brikker var tabt for altid, og andre stykkede hun langsomt sammen.

»Da jeg begyndte at forstå, var jeg sindssygt bange for, om det var sådan, livet nu skulle være. Hvilket menneske ville jeg være, når jeg kom ud på den anden side? Ville jeg kunne tale? Ville jeg være alene?«.

Langsomt begyndte hendes krop at vågne en smule, men dermed kom følelsen også tilbage. Det kunne klø på ryggen, uden at hun kunne klø igen eller bede om hjælp. Hendes læber blev tørre, og hun kunne ikke fugte dem.