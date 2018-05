Sagt i ugen

Søren Pind, der udløste en regeringsrokade, da han forlod posten som forskningsminister og gik ud af politik:

»Jeg føler mig tømt. Jeg har kæmpet med hver en fiber i min krop for det, jeg troede på i alle år. Jeg har brugt enorme kræfter på det, og jeg mangler den sidste sultne energi«.

(Berlingske)

Den nye forskningsminister, Tommy Ahlers, oplyste, at han havde meldt sig ind i Venstre samtidig med, at Lars Løkke tilbød ham en plads i regeringen:

»Jeg har altid været borgerlig, Venstre er et borgerligt parti, og jeg synes, at det er et meget dygtigt parti, og derfor hører jeg hjemme i Venstre«.

(Jyllands-Posten)

Den nye minister for fiskeri, ligestilling og nordiske forhold, Eva Kjer Hansen, opgav at stemme imod ’burkaloven’:

»Som jeg har sagt tidligere, er jeg imod et burkaforbud, men er indstillet på at rette ind, efter at jeg nu er en del af regeringen«.

(Ritzau)

Partiformand Mette Frederiksen benyttede sine 1. maj-taler til at lancere en ’fingrene-væk-reform’, der skal give offentligt ansatte større frihed på jobbet:

»I Socialdemokratiet er vi klar til at tage et opgør med den åndsforladte styring af den offentlige sektor. New public management, evige effektiviseringer, lovgivning og lovgivning og lovgivning og bureaukrati og bureaukrati og bureaukrati. Faglighed og relationer mellem mennesker er blevet skemalagte. Vi har glemt det vigtigste, vi har: Tillid til mennesker. Tillid til hinanden«.

(altinget.dk)

Kim Paulsen forklarede, hvorfor han havde trukket sig som formand for den to uger gamle forening Ulvefrit Danmark:

»Jeg har modtaget to telefoniske trusler, hvor beskeden var klar: ’Den ulv, der blev skudt i Ulfborg, det var din skyld – og det kan gå dig ligeså’. Sådan lød det ordret i telefonen«.

(TV 2 Nyhederne)

Danske Banks topchef, Thomas F. Borgen, afviste at træde tilbage trods Finanstilsynets sønderlemmende kritik af bankens sløve indsats imod hvidvask af penge i filialen i Estland:

»Det er ikke godt lederskab bare at forlade banken. Det er bedre at sikre, at det ikke sker igen«.

(Jyllands-Posten)

Jyllands-Postens leder om Danske Bank-direktøren og hans bestyrelsesformands ansvar for skandalen i Estland:

»Hvis både skibsrederen og kaptajnen står på broen, når skibet brager ind i et klippeskær, kan de ikke tørre ansvaret af på styrmanden. De må gå fra borde«.

(Jyllands-Posten)

47-årige Steen Mikkelsen, Vorbasse, er en af syv lyslevende personer, der siden 2010 er blevet erklæret døde af sygehuse i Region Syddanmark, og som efterfølgende har haft store problemer med at blive erklæret levende igen:

»Du har kun dig selv. Der er ikke engang nogen hjælp, når man ringer til offentlige instanser, for de har ikke den store erfaring med, at folk dør og genopstår«.

(P4 Trekanten)