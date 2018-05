Sagen kort

Ulven kommer

Hvem? Maria Reumert Gjerding, nyvalgt præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

Hvad? I månedsvis har venner og fjender af ulven ligget i konflikt om rovdyrets ret til at leve i Danmark. En 66-årig mand er sigtet for at have skudt en ulv i Ulfborg, og en folketingskandidat for Liberal Alliance har trukket sig efter sagen.

Hvorfor? Danmarks Naturfredningsforening og grupper som Ulvens Venner kritiseres for at tage for let på den jyske lokalbefolknings bekymring og bagatellisere rovdyrets farlighed for mennesker.

