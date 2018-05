Atomkraftværk på vandet fik politiet til at skabe bilkø

En stort antal bilister kom fredag eftermiddag og aften til at mærke, at der sejlede et flydende atomkraftværk op gennem Storebælt.

Ved broen opstod der ifølge Sund og Bælt kødannelse, fordi politiet havde besluttet at begrænse trafikken over Storebæltsforbindelsen, da det russiske 'Akademik Lomonosov' langsomt sejlede under broen.

I begge retninger blev højre vejbane spærret, oplyser en talsmand for Københavns Politi, Lars Krabbe.

»Vores opgave er at sikre fri passage gennem dansk farvand«, siger Lars Krabbe.

»Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning begrænsede vi trafikken«, siger han.

Talsmanden ønsker ikke at forklare om baggrunden for beslutningen, eller at svare på, om politiet havde fået konkrete trusler.

Den særlige restriktion stod på fra klokken 16.50 til 19.40.

'Akademik Lomonosov' er verdens første flydende atomkraftværk og afsejlede forleden fra Skt. Petersborg. Det skal videre til Murmansk, og først her får det nukleart brændsel om bord.

Oprindeligt var der planer om at forsyne kraftværket med brændsel inden afrejsen, men efter blandt andet protester fra Norge droppede myndighederne idéen.

ritzau